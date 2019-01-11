Как изменились казахстанские техпаспорта

Названия типа "темно-синий", "брызги шампанского" или "коралловый" отныне прописывать в техпаспортах не станут.

В казахстанских техпаспортах прописывают только основные цвета машин. Таким образом полицейские решили облегчить жизнь и себе, и автовладельцам, пишет сайт Kolesa.kz.

Накануне в ряде СМИ прозвучала информация, что новые СРТС якобы не выдают из-за недоработки программного обеспечения и технических проблем. Действительно, кое-какие сложности наблюдались в момент запуска проекта, в декабре минувшего года, пояснили в Комитете адмполиции МВД РК. Но с 3 января 2019 года техпаспорта оформляются без задержек.

Обновленные СРТС обзавелись электронными чипами, в которых прописаны все регистрационные данные автомобиля.

Кроме того, со слов полицейских, при выдаче СРТС в базу данных вносятся лишь основные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый, белый, черный, серый и т. д, также в списках серебристый, золотистый и комбинированный. Названия типа "темно-синий", "брызги шампанского" или "коралловый" отныне прописывать в техпаспортах не станут. Из каких цветов состоит комбинированный, укажут в графе "Особые отметки". Там же, кстати, будет прописываться и расшифровка, что именно нанесено в виде аэрографии.

Из техпаспортов исключены понятия "металлик", "матовый" и другие уточняющие цветовые параметры.

После увеличения МРП пошлина за оформление СРТС в Казахстане составляет 3 156,25 тенге.

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