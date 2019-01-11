Названы пять важных пунктов ЕНТ

Формат остается прежним, но некоторые изменения в 2019 году уже введены.

Вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов назвал пять важных пунктов проведения Единого национального тестирования (ЕНТ) в Казахстане в 2019 году, передает Zakon.kz.

Информацию чиновник опубликовал на своей странице Facebook.

Первое и самое главное - формат ЕНТ остается прежним, по формату изменений нет.

Количество предметов – пять, тестовых заданий - 120, максимальное количество баллов - так же, без изменений, 140.

Абитуриент сдает традиционно три обязательных предмета:

- история Казахстана,

- математическая грамотность,

- грамотность чтения.

И два предмета, соответствующих выбранной профессии профильных предмета.

Второе. С января 2019 года ЕНТ будет проводиться четыре раза в год: в январе, марте, июне и в августе. До этого было три раза: июнь, август, январь.

Участие в январском, мартовском и августовском ЕНТ предоставляет право абитуриенту поступать с сертификатом в вузы только на платное отделение, само участие является платным. По итогам этих трех тестирований выдаются сертификаты другого образца, и они не пригодны для получения гранта.

Если же абитуриент желает получить государственный грант, то ему надо обязательно сдавать июньское ЕНТ, и только по его итогам он может участвовать в конкурсе на грант, и при условии получения высокого балла обучаться за счет бюджета.

Для поступления на платное отделение абитуриентам достаточно принять участие в одном из четырех ЕНТ и набрать пороговый балл.

К примеру, абитуриент участвует в январском ЕНТ, набирает 120 баллов - теперь он может уже 1 февраля обратиться в приемную комиссию вуза и быть сразу же условно зачисленным на платное отделение. Если потом он захотел получить грант и участвовал в июньском ЕНТ, набрал 50 баллов, то он не может показывать сертификат январского ЕНТ со 120 баллами и претендовать на грант. Для гранта действительны результаты ЕНТ в июне, поэтому он так же будет обучаться платно.

Третье. В январе в ЕНТ могут участвовать три категории:

1. учащиеся 11 или 12 выпускных классов;

2. поступившие в сентябре в вуз условно;

3. те студенты, которые переводятся с творческих специальностей на другие специальности.

В марте ЕНТ сдают только учащиеся 11 или 12 выпускных классов. В июне могут сдавать все категории, претендующие на грант. В августе - все, кто поступает на платное отделение и до этого не набрал требуемое количество баллов.

Четвертое. Студенты, которые хотят перевестись с творческих специальностей на другие специальности, теперь должны сдавать два профильных предмета. Дело в том, что, когда они поступали на творческие специальности, тесты по профильным предметам не сдавали, поэтому при переводе с этих специальностей надо сдавать эту разницу.

Всем выпускникам вместе с сертификатом выдаются информационные листки, где будет указан перечень образовательных программ, на которые вы можете подать документы; количество выделяемых грантов в текущем году; результаты конкурса на грант прошлых лет и полупроходные баллы прошлого года. Надо обратить внимание на этот документ.

Пятое. Новый классификатор направлений подготовки. В связи с вводом нового классификатора гранты распределяются на группы образовательных программ. К примеру, есть такая группа, как "Информационные технологии", в которую входят такие образовательные программы, как Информатика, Информационные системы, Блокчейн, Биг дата и т.д.

Допустим, на эту группу выделено 1000 грантов, конкурс на эти гранты проходит в рамках этой группы между претендентами, кто указал эту группу. После того как абитуриенту присуждается грант по этой группе, далее он зачисляется в университет и сам выбирает конкретную образовательную программу внутри этой группы программ. То есть выиграл грант на Информационные технологии, но далее он может выбрать Биг дата или другую программу, входящую в эту группу.

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