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Дуров ликвидирует фирму Telegram

Официальных причин для ликвидации компании Дуров не называл.

Фото : CC BY 2.0 / TechCrunch11 января 2019, 08:09

Один из создателей социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, внесенной в реестр Роскомандзора. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующий документ опубликован в реестре юридических лиц Великобритании. Он был подан 19 декабря 2018 года и опубликован на сайте реестра четвертого января 2019 года.

Официальных причин для ликвидации компании Дуров не называл.

В апреле 2018 года Роскомнадзор начал блокировать работу мессенджера Telegram из-за отказа предоставить ФСБ ключи дешифрования сообщений. При этом у многих пользователей приложение продолжает работать. В ведомстве отмечают, что принимают меры для повышения эффективности блокировки программы.


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