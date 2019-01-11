В резерват Иле-Балхаш привезли пять "новогодних" оленей

Сегодня тугайный олень внесен в Международную Красную книгу и Красную книгу Республики Казахстан.

28 декабря 2018 года, под Новый год, из Сырдарья-Туркестанского государственного регионального природного парка в резерват Иле-Балхаш прибыла первая группа из 5 "новогодних" оленей, передает Zakon.kz.

Тугайный благородный олень (Cervus elaphus bactrianus) – это уникальная форма благородного оленя, единственная приспособленная к обитанию в тугаях засушливой зоны.

В первой половине ХХ века этот вид исчез из фауны Иле-Балхашского региона и по Казахстану в целом в результате прямого истребления, хотя большое влияние также имела деградация мест обитания в результате хозяйственной деятельности человека: раскорчевка и выжигание тугайных лесов и тростниковых зарослей, распашка припойменных земель и сенокошение, зарегулирование стока рек, неограниченный выпас скота.

Сегодня тугайный олень внесен в Международную Красную книгу и Красную книгу Республики Казахстан.

Один из важных пунктов Программы по возвращению тигра в Казахстан, реализуемой при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Иле-Балхашском регионе, это восстановление и увеличение численности копытных животных (дикий кабан, тугайный благородный олень и др.). В ноябре 2018 г. на территории резервата был построен адаптационный вольер где и находятся сейчас прибывшие 5 особей тугайного оленя (3 самки и 2 самца).

Успешная операция по доставке оленей в резерват Иле-Балхаш совершена при участии: Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и WWF (Всемирный фонд дикой природы) – ответственных за общую организацию работ и привлечение высококлассного эксперта по обездвиживанию животных; Сырдарья-Туркестанского государственного регионального природного парка - предоставившего оленей, РГКП "ПО" Охотзоопром" - оказавшего помощь в перевозке животных и Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) - предоставившей специальные клетки для перевозки оленей.

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