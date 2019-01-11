Подсудимая по делу об убийстве Дениса Тена дала показания в суде

Девушка видела, как снимали зеркала с автомобиля Дениса Тена, но о смерти спортсмена узнала из соцсетей.

Подозреваемая в недонесении о преступлении по делу об убийстве Дениса Тена Жанар Толыбаева заявила в суде, что отошла от места преступления, как только увидела, что ее знакомые снимают зеркала с автомобиля. Таким образом девушка хотела защитить себя от соучастия в преступлении, пишет Sputnik.

В день гибели Дениса Тена двое мужчин — Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов, а также возлюбленная Кудайбергенова Жанар Толыбаева без спроса взяли машину брата Киясова и отправились в город. Парни планировали красть зеркала с автомашин, Толыбаева утверждает, что не знала об этом.

"Я сидела на заднем сидении и смотрела прямой эфир в Instagram, но я не слышала, о чем говорили Киясов и Кудайбергенов. Мы не завтракали, и парни остановились возле магазина, сказали, что пойдут за едой. Я сказала, что пойду с ними. Вышла из машины и шла позади них. Затем на пересечении улиц Курмангазы — Байсеитовой они ушли вперед. Кудайбергенов вытащил перчатки и сказал: "Начнем отсюда". Меня они попросили уйти", — рассказала подсудимая.

Парни направились в сторону припаркованных автомобилей и за восемь минут сняли зеркало.

"Я сидела на скамейке на аллее, за это время они сняли первое зеркало. Я увидела, что они воруют зеркала, подумала, что могу стать соучастницей, и не захотела ею становиться. Приняла решение уйти", — рассказала Толыбаева.

Подозреваемая пошла по улице Байсеитовой в сторону спортивной площадки. Вокруг, по словам девушки, было много людей, но она не обращала на них внимания, потому что смотрела в телефон.

"Подняла глаза — мимо меня прошел парень корейской внешности. Во второй раз, когда я подняла глаза, Кудайбергенов бежал мимо спортивной площадки, за ним бежал Тен, следом Киясов. Расстояние между ними было примерно два метра. Когда началась драка, я побежала. Направилась к тому месту, где мы припарковали машину. Позже мы созвонились с парнями, они сказали, где меня встретят", — рассказала подсудимая.

Все трое отправились к озеру Сайран, сообщила Толыбаева, по пути парни молчали.

"По приезде они умылись в водоеме. Я услышала такую фразу: "Может умрет, а может и нет". Ее произнес Киясов, кажется, точно не помню", — пояснила Толыбаева.

Далее, по словам подсудимой, они приехали в микрорайон Шанырак, где проживали все вместе. Брат Киясова высказал недовольство тем, что его автомобиль взяли без спроса.

"Брат Киясова заявил, чтобы я искала квартиру. Я собрала вещи и ушла. Пошла в кафе поужинать. Мне позвонила подруга и пригласила поехать на Капшагай. Я решила ехать. По дороге мне позвонил Кудайбергенов и сказал, что парень, с которым дрались, умер. Арман сказал мне, чтобы я возвращалась в родной аул. Я подумала, что не принимала в этом (убийстве) участия, и решила остаться", — сообщила Толыбаева.

Кудайбергенов и Толыбаева договорились, что не будут сообщать о том, что знакомы. Таким образом мужчина хотел защитить возлюбленную, которая вынашивает его ребенка.

"В Instagram я узнала, что это был Денис Тен. На следующий день мне сообщили, что Кудайбергенов и Киясов задержаны. Я вернулась в город, поехала в Шанырак, позвонила Арману. Он сказал, что уезжает из города и бросил трубку. Потом я поехала на Розыбакиева — Толе би, и на перекрестке меня задержали", — заключила Толыбаева.

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