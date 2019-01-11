Нацбанк оштрафовал страховые компании за допущенные нарушения

В отношении ряда страховых организаций также применены санкции и ограниченные меры воздействия.

Национальный банк РК по итогам четвертого квартала 2018 года по обращениям и жалобам физических и юридических лиц провел мониторинг и анализ допущенных нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, сообщает Zakon.kz.

Так, в четвертом квартале 2018 года в отношении страховых организаций применено санкций и ограниченных мер воздействия в количестве 8, в том числе:

- 4 санкции в виде наложения и взыскания административных штрафов;

- 4 ограниченных мер воздействия в виде письменных предписаний.

Письменные предписания вынесены следующим страховым организациям: "АО "СК "НОМАД Иншуранс", АО "Дочерняя Страховая компания Народного банка Казахстана "Халык-Казахинстрах", АО "Страховая компания "Евразия", АО "СК "Kompetenz".

Кроме того, в рамках административного производства за неосуществление страховой выплаты наложены административные штрафы на следующие страховые организации:

АО "СК "Kompetenz" - 408 тыс. 850 тенге;

АО СК "ТрансОйл"- 240 тыс. 500 тенге;

АО "Страховая компания "Евразия" - 240 тыс. 500 тенге.

Указанными страховыми организациями допущены нарушения, связанные с несоблюдением срока:

- осуществления отказа в страховой выплате и составления акта осмотра транспортного средства;

- уведомления заявителя о недостаточности документов для осуществления страховой выплаты;

- определения вреда, причиненного транспортному средству.

Как поясняется, актуальные вопросы обращений и жалоб за данный период связаны с обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, аннуитетным страхованием, добровольными видами страхования автомобильного транспорта, залогового имущества, жизни, накопительного страхования жизни.

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