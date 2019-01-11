В жилом комплексе "Краун плаза" в Астане произошел пожар

Жертв и пострадавших нет.

Вечером в пятницу, 11 января, в Астане произошел пожар в жилом комплексе ЖК "Краун плаза" по улице Сыганак. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.

В 17:04 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в квартире на 4 этаже на площади 10 кв. м.

Силами пожарных подразделений спасено 11 человек. Пожар локализован в 17:19 и ликвидирован в 17:25.

Жертв и пострадавших нет.

На месте пожара было задействовано 17 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники ДЧС Астаны.

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