В жилом комплексе "Краун плаза" в Астане произошел пожар
Жертв и пострадавших нет.
Фото : КЧС МВД РК11 января 2019, 18:11
Вечером в пятницу, 11 января, в Астане произошел пожар в жилом комплексе ЖК "Краун плаза" по улице Сыганак. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.
В 17:04 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в квартире на 4 этаже на площади 10 кв. м.
Силами пожарных подразделений спасено 11 человек. Пожар локализован в 17:19 и ликвидирован в 17:25.
Жертв и пострадавших нет.
На месте пожара было задействовано 17 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники ДЧС Астаны.
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