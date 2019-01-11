Гвардейцы почтили память Бекзата Саттарханова и Дениса Тена

Они исполнили композицию "S.O.S".

Гвардейцы почтили память Олимпийского чемпиона Бекзата Саттарханова и бронзового призера зимних Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена, а также погибших военнослужащих Национальной гвардии при исполнении воинского долга с композицией "S.O.S". Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Пресс-служба Национальной гвардии РК.

Произведение было исполнено в рамках гала-концерта ансамбля песни и танца и образцово-показательного оркестра Нацгвардии в честь дня образования войск правопорядка 10 января в концертном зале "Қазақстан".

С первых минут полный зал, затаив дыхание, ожидал начала выступлений. По сложившийся традиции, концерт стартовал под звуки праздничных фанфар в исполнении гвардейского оркестра. Войска правопорядка вот уже 27 лет стоят на страже безопасности страны. Первое выступление под названием "Алға ұландар" было посвящено гвардейцам в исполнении солистов Ансамбля.

В этом году концерт по праву отличился яркими выступлениями не только именитых отечественных артистов, заслуженных деятелей и лауреатов премии, но и организованным выступлением военнослужащих. На сцене вместе с гвардейцами выступили и звезды отечественной эстрады Мурат Кожа и Лукпан Жолдасов с композицией "Жарығым-ай".

Концерт был наполнен патриотизмом, позитивом и богатой смысловой нагрузкой к истории казахского народа. Концертная программа включала в себя не только лирические, военные, современные песни, веселые танцы, но и звуки казахских кюев в исполнении оркестра, которые выразили историю культуры нашей Родины. Знаменитое произведение из легендарного фильма "Қыз Жібек" - "Шегенің термесі" и танец "Қара жорға" в исполнении героя, спасшего утопленника ефрейтора Дениса Яковлева, затронула сердца всех слушателей своим теплом и любовью к родной культуре.

В зале качестве гостей-зрителей присутствовали ветераны войны в Афганистане и локальных войн. В их честь и в честь 30-летия вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана прозвучала песня "Тревожный миг тишины".

Бурных оваций удостоилось зрелищное выступление роты почетного караула, которая продемонстрировала дефиле с оружием.

С композицией "S.O.S" в исполнении оркестра и слайдовым сопровождением на экране гвардейцы почтили память Олимпийского чемпиона по боксу Бекзата Саттарханова, бронзового призера зимних Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена, а также погибших военнослужащих войск правопорядка при исполнении воинского долга.

Бекзат и Денис являлись членами спортивной команды Национальной гвардии. Будучи солдатами срочной службы в рядах войск правопорядка и после службы они по праву завоевали любовь военнослужащих. И даже после смерти их имена занимают почетное место в истории Национальной гвардии и в сердцах военных.

Завершился гала-концерт песней "Елдің қорғаны" в исполнении всех участников и коллектива ансамбля песни и танца Национальной гвардии РК.

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