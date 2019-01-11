Родные погибшего возмущены мягким приговором убийце отца троих детей

В Павлодаре мужчину зверски убил его знакомый летом прошлого года. Суд приговорил убийцу к половине запрошенного прокурором срока.

К девяти годам лишения свободы приговорил судья специализированного межрайонного уголовного суда Павлодара 29-летнего жителя города Аксу, обвиняемого в похищении и убийстве отца троих детей, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда.

Согласно фабуле дела, поздней ночью 25 июня 2018 года в одном из кафе города Аксу гуляла компания из нескольких человек. Один из них — Жандос Мухаметжанов — неожиданно обвинил своего товарища по застолью Даурена Мубаракова в убийстве своего брата, хотя виновные в этом преступлении были установлены и уже несколько лет отбывали срок. Парень возмутился.

Тогда Мухаметжанов несколько раз ударил своего визави, отчего тот упал на пол. Но на этом злость нападавшего не закончилась, и он решил убить своего противника. Вместе с другим приятелем они потащили его к выходу. Посетители заведения попытались остановить их, но мужчины, угрожая всем ножами, вывели несчастного на улицу, где силой затолкали в багажник автомашины.

Похищенного мужчину привезли в Майский район, на мусульманское кладбище села Басколь. Здесь Мухаметжанов, подняв с земли палку, стал избивать ею Даурена. Он скончался на месте.

Жандоса Мухаметжанова задержали в тот же день. Второй участник преступления скрылся и до сих пор находится в розыске.

Мухаметжанова обвинили по двум статьям — похищение и убийство человека. Он попросил, чтобы его дело рассматривал суд с участием присяжных заседателей. Те признали его виновным.

Прокурор запросил для подсудимого по совокупности преступлений наказание в виде 19 лет лишения свободы. Но судья дал ему только девять лет.

Полностью удовлетворен иск потерпевших в материальном ущербе в размере 1 миллиона 200 тысяч тенге. Пятимиллионный иск о моральном вреде удовлетворен частично — осужденный должен будет выплатить семье убитого 3 миллиона тенге.

Сразу после оглашения приговора родственники Даурена Мубаракова разрыдались, шокированные столь мягким, по их мнению, приговором.

"Где справедливость? Все подкупные здесь!" — кричала мать погибшего, проклиная убийцу сына.

Судья пытался невозмутимо читать приговор, хотя его не было слышно.

После суда родственник убитого дали интервью журналистам.

"Мы не согласны с этим приговором. Даурена похитили и жестоко убили, ему нанесли 125 ударов", — говорила, рыдая, жена погибшего Зарина Мубаракова. — Прокурор 19 лет просил, мы думали — лет 15 хотя бы дадут, а тут всего девять лет… Это за резонансное похищение и убийство отца троих детей"

"И убивали его на кладбище. Это святотатство. Там все мертвые в гробах, наверное, перевернулись", — сказала сестра убитого Асель Мубаракова.

Потерпевшая сторона намерена обжаловать приговор.

Также родственники погибшего Даурена утверждают, что находящийся в розыске подельник осужденного, житель Аксу, спокойно разъезжает по городу.

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