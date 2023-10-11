Изнасилование девочки в Туркестанской области: судья объяснил слишком "мягкий" приговор убийце

Судья Сарыагашского районного суда Туркестанской области Нурказы Шетенов объяснил приговор, который он назначил убийце пятилетней девочки, сообщает Zakon.kz.

В мае 2023 года он назначил обвиняемому наказание в виде трех лет ограничения свободы. После этого Верховный суд начал служебную проверку и вынес предложение об освобождении Нурказы Шетенова от занимаемой должности.

В своем обращении на Facebook он отметил, что наказание судей или иных должностных лиц, не имеющих прямого отношения к гибели человека, не исправит ситуацию к лучшему.

"О том, что подсудимый, находясь на пробационном контроле, совершит убийство, я не мог предположить и предвидеть", – написал он.

По его словам, санкция ст. 106 ч. 1 Уголовного кодекса Казахстана предусматривает ответственность в виде ограничения свободы на срок от трех до восьми лет, либо лишение свободы на тот же срок.

"Мною в отношении подсудимого было назначено наказание, не связанное с лишением свободы, то есть в виде ограничения свободы по нижеследующим основаниям: в 2006 году он был судим по ст. 96 ч. 1 Уголовного кодекса. Однако в 2014 году он был освобожден условно досрочно, и 14 января 2022 года судимость была погашена. Подсудимый находился на свободе с 2014 года до совершения нового деяния, то есть в течение почти девяти лет. Он не был привлечен к ответственности за время нахождения на свободе. В соответствии с ч. 9 ст. 79 УК при вынесении приговора его предыдущая судимость была погашена, то есть все уголовно-правовые последствия аннулированы", – добавил судья.

Он напомнил, что во время конфликта потерпевший избил подсудимого, в результате чего он разозлился и кинул в него топор, лежащий на земле, что нанесло серьезный ущерб здоровью потерпевшего. Учитывая причину и характер ссоры, в том числе факт того, что зачинщиком драки был потерпевший, это обстоятельство не было отягчающим для обвиняемого.

"В мае, когда я рассматривал дело подсудимого, шел священный месяц Рамадан, и я сам в это время постился с намерением. В ходе процесса, узнав детали его жизни, что он разведен и что у него нет родителей, я подумал, что при назначении наказания, связанного с лишением свободы, его жизнь только ухудшится. Исходя из этих постулатов и следуя нормам УПК, было назначено альтернативное наказание", – поделился Нурказы Шетенов.

Нурказы Шатенов заявил, что несмотря на пережитый стресс и морально-психологическое давление, готов продолжить карьеру судьи и служить закону, а также надеется на объективное, беспристрастное рассмотрение вопроса и справедливое решение Высшего судебного совета Казахстана.

13 июля в Сарыагашском районе Туркестанской области обнаружили тело пятилетней девочки с признаками насильственной смерти. В тот же день полицейские по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого мужчину.

