В Костанае бывшие детдомовцы вынуждены зимовать в подъездах

Многие из них скитаются с малолетними детьми на руках.

Костанайские выпускники детских домов вынуждены зимовать в подъездах, не имея ни крыши над головой, ни средств к существованию. Многие с малолетними детьми. Ситуация накалилась до такой степени, что сироты пожаловались столичным чиновникам, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Алла Дубровская окончила костанайскую коррекционную школу-интернат №2 десять лет назад. Все это время ждала и верила, что получит жилье от государства. Пока был жив муж, проблем с арендой квартиры не было. Но после его смерти она осталась с двумя детьми на руках. Оплачивать жилье самостоятельно не смогла. Новым домом стал подъезд многоэтажки.

Алла Дубровская:

"Хозяйка выгнала, с работы уволили. Мы уже три дня с маленькими детьми здесь ночуем. На улице часто приходилось, мы спали на лавочке, дети заболели, у старшего двусторонняя пневмония, младший вообще дышать не может".

В кризисный центр для женщин и детей Алле путь заказан. Говорит, там ее невзлюбило руководство, и детей пытались отнять. Когда руки совсем опустились, пришла помощь. Не от государства, а от такого же сироты, как и она.

Николай Жиделев забрал ее с детьми в квартиру, которую снимает с женой и ребенком. Крохотная малосемейка в девять квадратов стала временным пристанищем для десяти бывших детдомовцев.

Николай Жиделев:

"На протяжении пяти лет я принимаю у себя детей-сирот, которые меня знают, и которые у меня просят помощи. Я их принимаю у себя, потому что никто им не поможет, кому они нужны?".

Люди обратились в Ассоциацию выпускников детских домов. Ее руководитель Рафаэль Гасанов сам бывший детдомовец, и ситуацией с костанайскими сиротами возмутился. Собрал столичных чиновников и выехал в Костанай.

Рафаэль Гасанов:

"Меня убил тот факт, что ребята при минус 30-40 градусах остаются где-то в подъездах. Мы хотим узнать у властей Костанайской области, что можно сделать, чтобы куда-то их в социальный дом определить при таких морозах".

Вопрос сначала повис в воздухе. Местные власти разводили руками, ссылаясь на большую востребованность социального жилья. Только в одном Костанае стоят в очереди 2013 бывших детдомовцев, а в прошлом году квартиры получили лишь 43 из них. И такая ситуация по всему Казахстану. В республике 60 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно лишь 1 тысяча из них получают жилье. Однако после эмоциональной реплики правозащитницы Лаззат Камзе, которая сравнила отношение к сиротам с отношением к бездомным собакам, замакима Костаная сдался и сообщил, что выход все же есть.

Сакен Кокишев, замакима Костаная:

"У нас есть временное общежитие. Оно состоит на балансе отдела жилищных отношений. У нас там пять или шесть комнат свободных".

Это небольшая, но важная победа для бывших костанайских детдомовцев. Как минимум пять человек не будут этой зимой мерзнуть в подъездах и скитаться на улицах. Жаль только, что для принятия такого простого решения пришлось биться не один год.

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