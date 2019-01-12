Установлены связи Храпуновых с Трампом

В Нью-Йорке продолжаются судебные слушания по делу против Ильяса Храпунова.

Сын бывшего казахстанского политика обвиняется в попытке скрыть информацию по сделкам с недвижимостью в США, в частности, и покупку кондоминиумов в башне "Трамп Сохо", передает Zakon.kz со ссылкой на агентство Bloomberg.

Ильяс Храпунов, который сейчас проживает в Швейцарии, уклоняясь от казахстанского правосудия, проигнорировал и судебные предписания США, требующие сохранности улик. Храпунов уничтожил аккаунты и не предоставил документы по сделкам о недвижимости.

Об этом стало известно в федеральном суде Манхэттена от заявления представителей АО БТА Банк Казахстана. Кроме того, банк утверждает, что сын экс-акима Алматы скрыл важного свидетеля, которого в последний раз видели в Калифорнии.

Это очередной виток в длящемся годами деле против отца Ильяса, Виктора Храпунова, который обвиняется в том, что, находясь на должности акима Алматы, присвоил 300 млн долларов. К этому же относится и дело против беглого банкира Мухтара Аблязова: представители БТА Банка установили, что Аблязов и Храпуновы использовали проекты по недвижимости в Европе и США, в том числе в "Трамп Сохо", чтобы отмыть 440 млн долларов.

Представитель БТА Банка в федеральном суде Манхэттена заявил:

- Ильяс жил под постоянной угрозой судебных тяжб сразу по нескольким делам в период с 2010 по 2014 годы. Тем не менее, даже находясь под казахстанским следствием, он игнорировал свои обязательства по сохранению улик и уничтожил многие записи, которые имели отношение к инвестициям в недвижимость.

Одна из афер по отмыванию денег криминального трио заключалась в покупке трех кондоминиумов в роскошном комплексе, носящем имя президента США Дональда Трампа. Это произошло в 2013 году. Строительством здания занимался Феликс Сейтер, бывший советник Трампа и его деловой партнер, который признался в уголовном преступлении в 1990-х.

В 2013 году Феликс Сейтер сообщил Ильясу, что власти Алматы готовятся подать иск на Храпуновых. В 2014 году в Лос-Анджелесе иск действительно поступил.

Вначале Ильяс Храпунов утверждал, что не нарушал закон, управляя финансовыми активами своей семьи.

При этом компании, принадлежащие Трампу, не получили никаких претензий и обвинений в связи с этими делами.

Адвокат Храпуновых Эндрю Соломон утверждает, что его клиенты невиновны. Он подчеркивает, что Ильяс имел полное право шифровать обсуждение деловых вопросов. По словам адвоката, многие обвинения банка отклонены. Теперь виновным представляют уже сам БТА Банк: он, мол, сам мог нарушить закон, заплатив свидетелям, которые ранее заключали договоры с фирмой

Храпуновых.

В свою очередь, юридический представитель финансовой организации Мэттью Шварц сообщил, что банк не участвовал в нелегальных платежах, а на выпады оппонента ответил, что чистка электронной почты – доказательство того, что всем троим ответчикам по делу доверять нельзя.

По-прежнему остается открытым вопрос о местонахождении ключевого свидетеля по этому делу, Геннадия Петелина. Защита долго настаивала на том, что деньги, из-за которых ведется спор, инвестированные в США, принадлежали именно Петелину. Сын Геннадия женат на сестре Ильяса Храпунова. Банк уверен, что оппонент сделал его критическим свидетелем по делу, но защита утверждает, что местонахождение Петелина неизвестно.

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