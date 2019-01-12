968 случаев кори зафиксировано в Казахстане. Рекомендации минздрава

Повышенная регистрация кори отмечается в Астане, Алматы и Акмолинской области.

968 случаев кори зарегистрировано в Казахстане с начала ноября 2018 года, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

В их числе количество детей до 14 лет составило 776 (80,2%).

"Заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых детей - 649 случаев (67%), большинство из них (более 61%) - не привиты по причине недостижения прививочного возраста (младше 1 года), не привиты в связи с отказом от вакцинации - 70 (11%)", - говорится в сообщении Минздрава.

В настоящее время повышенная регистрация кори отмечается в Астане - 771 случай, Алматы - 52 случая, Акмолинской области - 37 случаев; в других областях регистрируются единичные случаи заболевания.

"Средний многолетний уровень заболеваемости корью в Республике Казахстан составляет 3,03 на 100 тыс. населения, по итогам 2018 года уровень заболеваемости в Казахстане составил 2,81 на 100 тыс. населения, что ниже порогового уровня", - привели данные в ведомстве.

Отмечается, что в очагах инфекции организованы противоэпидемические мероприятия, направленные на выявление и вакцинацию детей, непривитых против кори. По эпидемиологическим показаниям привито 1878 лиц в возрасте до 30 лет, непривитых и без данных о привитости против кори.

Что это за болезнь?

Корь - острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями как кашель, насморк, боли в горле и высыпаниями.

Симптомы кори:

Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель;

Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся начиная с головы, после опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке.

Корь опасна такими осложнениями как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет.

Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация. В Казахстане вакцинация против кори проводится дважды: первая в возрасте 1 год и вторая в возрасте 6 лет. Для вакцинации используется безопасная и эффективная вакцина против кори в комбинации с компонентом против краснухи и паротита (ККП). В стране имеется достаточный объем ККП.

Рекомендуется:

- родителям проверить прививочный статус своего ребенка против кори, в случае отсутствия вакцинации - получить профилактическую прививку против кори;

- родителям детей, непривитых против кори по различным причинам, ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах;

- при появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (повышение температуры тела, головная боль, слабость) и сыпью необходимо обратиться к врачу, пройти обследование на корь и следовать всем его рекомендациям.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!