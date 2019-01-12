В центре Парижа прогремел мощный взрыв
На место ЧП прибыли спасательные службы.
Фото : РИА Новости / Ирина Калашникова12 января 2019, 14:48
В центре Парижа прогремел мощный взрыв, передает РИА Новости.
По данным местной полиции, инцидент произошел около девяти утра по местному времени на улице Тревиз в девятом округе французской столицы. Загорелась булочная, есть пострадавшие, передает телеканал BFMTV.
#explosion #Paris9 rue de Trévise pic.twitter.com/IuXSor9tdP— matthieucroissandeau (@croissandeau) 12 января 2019 г.
На место ЧП прибыли спасательные службы.
More pictures of the chaos #Paris pic.twitter.com/S0qaukJGgF— Pranav (@woodinhyo) 12 января 2019 г.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Обстоятельства выясняются.
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