На место ЧП прибыли спасательные службы.

В центре Парижа прогремел мощный взрыв, передает РИА Новости.

По данным местной полиции, инцидент произошел около девяти утра по местному времени на улице Тревиз в девятом округе французской столицы. Загорелась булочная, есть пострадавшие, передает телеканал BFMTV.

На место ЧП прибыли спасательные службы.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Обстоятельства выясняются.

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