В центре Парижа прогремел мощный взрыв, передает РИА Новости.

По данным местной полиции, инцидент произошел около девяти утра по местному времени на улице Тревиз в девятом округе французской столицы. Загорелась булочная, есть пострадавшие, передает телеканал BFMTV.

На место ЧП прибыли спасательные службы.

