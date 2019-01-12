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В центре Парижа прогремел мощный взрыв

На место ЧП прибыли спасательные службы.

Фото : РИА Новости / Ирина Калашникова12 января 2019, 14:48

В центре Парижа прогремел мощный взрыв, передает РИА Новости.

По данным местной полиции, инцидент произошел около девяти утра по местному времени на улице Тревиз в девятом округе французской столицы. Загорелась булочная, есть пострадавшие, передает телеканал BFMTV.

На место ЧП прибыли спасательные службы.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Обстоятельства выясняются.


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