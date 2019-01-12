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Взрыв в Париже не связан с "желтыми жилетами"

Взрыв произошел около 9.00 (14.00 аст) на улице Тревиз в Париже.

Фото : REUTERS / Benoit Tessier12 января 2019, 15:16

Взрыв в булочной в девятом округе Париже произошел в результате утечки газа, передает РИА Новости.

По сообщению телеканала BFMTV, в результате взрыва пострадали несколько человек. На месте работают спасательные службы.

Взрыв произошел около 9.00 (14.00 аст) на улице Тревиз в Париже. В результате загорелось здание. Были выбиты стекла в соседних зданиях.

Полиция в сообщении, опубликованном в Twitter, просит не ездить в район и предоставить доступ машинам спасательных служб.

Телеканал отмечает, что ЧП никак не связано с протестными акциями "желтых жилетов", проведение которых намечено на субботу во французской столице.


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