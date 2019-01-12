В Алматы задержан мужчина, который обворовал школьницу

Им оказался приезжий из Мангистауской области.

Сотрудники полиции Алматы задержали мужчину по подозрению в ограблении школьницы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

10 января в пассажирском автобусе 118 мужчина отобрал телефон у школьницы и угрожал ножом ее однокласснице.

Подозреваемого задержали ближе к вечеру минувшего дня. Им оказался 35-летний гр. О., 1983 года рождения, приехавший в город из Мангистауской области.

"Эту операцию мы провели при активном содействии коллег из оперативно-поискового отдела Управления криминальной полиции города. Личность подозреваемого установили почти сразу же, на его задержание понадобилось некоторое время. Сейчас он находится на допросе, вину свою полностью признал. От похищенного у девочки мобильного телефона злоумышленник успел избавиться. Уже проводятся соответствующие мероприятий по установлению места сбыта мобильного устройства. Между тем, изъят и приобщен к материалам уголовного дела нож. С учетом новых обстоятельств, при согласовании с органами прокуратуры планируется переквалификация уголовного дела с кражи чужого имущества на более тяжкую", - информировал первый заместитель начальника Управления полиции Алмалинского района подполковник полиции Абзал Турганалы.

Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за имущественные преступления. В ходе досудебного расследования личность задержанного будет проверена на причастность к другим противоправным действиям.

В первые часы проведения процессуальных действий было установлено, что задержанный в тот же день совершил кражу ящика для пожертвований из магазина, расположенного по проспекту Абылай хана. Пластиковая коробка изъята сотрудниками полиции. Они отыскали имама мечети, который устанавливал ящик. Имам намерен написать официальное заявление по факту кражи.

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