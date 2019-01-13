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Марадону снова положили в больницу

На днях легендарного футболиста госпитализировали из-за кровотечения в желудке, но вскоре отпустили.

Фото : РИА Новости/Владимир Астапкович13 января 2019, 08:23

Диего Марадона госпитализирован в Буэнос-Айресе для плановой операции, пишет Reuters. У легендарного футболиста выявили кровотечение в желудке, передает Life.

- Это кровотечение из-за грыжи. Ничего сложного. Он надеется решить некоторые из тех неудобств, которые обычно испытывает, - цитирует агентство источник в медицинских кругах.

Ранее 58-летнего футболиста доставили в больницу 4 января с той же проблемой, однако уже спустя три часа Марадона поехал домой, заявив, что помолодел на 8 лет и что его здоровье идеально.


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