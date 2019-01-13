21 человек погибли в Китае из-за обвала шахты

В момент аварии под землей находились 87 человек.

Власти китайского города Шэньму в провинции Шаньси, где днем ранее произошел обвал на шахте, сообщили о 21 погибшем под завалами горняке, передает РИА Новости.

Инцидент произошёл в субботу около 18.00 по местному времени (16.00 аст) на шахте "Байцзи". Сообщалось, что около 20 горняков оказались под завалами.

Согласно опубликованному заявлению на сайте правительства города Шэньму, в момент аварии под землей находились 87 человек, 66 горнякам удалось благополучно подняться из шахты, 21 человек остался под завалами. При этом 19 из них погибли, еще двоих пытались спастись.

Однако в заявлении, опубликованном позднее, власти сообщили, что двоих горняков не удалось спасти. Таким образом, число погибших увеличилось до 21 человека.

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