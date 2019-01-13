Легендарный Кара майор отметил 71-летие

Хотя он был ненамного старше своих подчиненных, они называли его "Батей" за отцовское отношение к своим солдатам.

Военнослужащие Алматинского регионального гарнизона поздравили с днём рождения легендарного Кара майора, сообщает Казинформ.

12 января свой 71 день рождения отмечает легенда Вооруженных сил Казахстана, самый знаменитый ветеран Афганской войны, командир 177-го ​ отряда специального назначения полковник в отставке Керимбаев Борис Тукенович.

Немало в Казахстане ветеранов Афганской войны. Но едва ли кто-то из них знаменит так, как Борис Тукенович Керимбаев или Кара майор. Это прозвище "Черный" или "Грозный" майор ныне отставной полковник Керимбаев получил, будучи командиром второго "мусульманского" батальона, а привязалось оно на всю жизнь.

Родился Борис Керимбаев 12 января 1948 года в селе Прудки Джамбульского района Алматинской области. После окончания средней школы в 1966 году поступил в Ташкентское высшее командное училище им. В.И. Ленина. Окончил его в 1970 году и был направлен для прохождения службы в ГСВГ (Группу советских войск в Германии). В течение трех лет проходил службу в должности командира мотострелкового взвода. В 1973 году был назначен командиром разведывательной роты. В 1975 году заменился в КСАВО, на должность командира разведроты. В 1977 году был назначен заместителем начальника штаба, позднее - командиром мотострелкового батальона в/ч 52857 в г. Темиртау. В конце 1980 года был оформлен в 10-м управлении Генштаба для загранкомандировки в Эфиопию в должности советника командира пехотной бригады, но в январе 1981 года был назначен командиром 177-го отдельного отряда специального назначения ГРУ, созданного на базе 22 обрСпН. Именно эта должность стала определяющей в судьбе Бориса Тукеновича.

Времена были неспокойные. Уже год шла война в Афганистане и, хотя о войне открыто не говорилось, но уходили ребята "за речку" и возвращались назад первые "цинковые мальчики". Батальон, которым командовал Керимбаев, был сформирован из казахов, таджиков, узбеков, кыргызов и был прозван "мусульманским".

В сентябре 1981 года 177-й ооСпН сдал проверку по боевой и политической подготовке комиссии ГРУ ГШ по программе подразделений специального назначения и направлен в Афганистан. Первым местом дислокации "мусульманского" батальона стал город Меймене провинции Фарьяб. Его боевая деятельность сводилась к разведывательным поискам, засадным операциям и участию в открытых боестолкновениях в районе расположения.

В январе 1982 года отряд участвовал в войсковой операции под населённым пунктом Дарзоб, затем четыре месяца стоял в нём гарнизоном, проводя разведывательно-поисковые рейды. В конце мая 1982 года 177-й ооСпН получил задачу занять только что освобождённое советскими войсками Панджшерское ущелье.

Тридцать дней должен был удержать ущелье отряд Кара майора.

Как говорят энциклопедии, по обширной долине реки Панджшер проходят наиболее удобные перевалы, ведущие из южных провинций Афганистана в северные. Специфика местности состоит в сложной системе притоков реки, текущих сквозь узкие ущелья, что служит прекрасным естественным убежищем на случай военных действий и превращает долину в неприступную крепость, идеальную арену для ведения партизанской войны.

Партизанская война - именно эту тактику выбрал Борис Тукенович Керимбаев для своего батальона. Опытный офицер-разведчик прекрасно понимал, что с численностью всего 500 солдат, не за что не справиться с многочисленной группировкой влиятельного полевого командира Ахмад Шах Масуда. А удержать ущелье необходимо было любой ценой. Недалеко от выхода из Панджшера начинается знаменитый перевал Саланг - "Горло Кабула", через который проходит трасса Хайратон-Кабул. Именно эта дорога являлась основной магистралью для автоколонн, доставлявших из СССР в Афганистан грузы военного и гражданского назначения.

Как вспоминает сам Борис Тукенович, приходилось предпринимать наступательные вылазки, избегать открытых боев, предпочитая диверсии, налеты на караваны, засады, ложные маневры, неожиданные штурмы высот, старались столкнуть моджахедов между собой. "Афганцы" 177-го отряда научились быть незаметными. Двигаться бесшумно, как тень, вовремя затаиться, терпеливо ждать, уничтожить противника и уйти незамеченными - это искусство партизан и оно было просто необходимо, чтобы выжить.

Вместо обещанных тридцати суток батальон Кара майора удерживал Панджшерское ущелье почти год. За этот срок через батальон Керимбаева по различным подсчетам прошло около тысячи человек. Из них погибли всего лишь 50, в том числе четыре офицера. Керимбаев стал первым среди командиров, чьи боевые потери оказались наименьшими.

Не оказалось среди его людей и предателей, охочих до легкой наживы. Ахмад Шах Масуд понял, что выбить мусульман из ущелья не так-то просто и прибег к уловке. За голову Кара майора, которого к тому времени уже окрестили "Королем панджшера" он посулил миллион долларов. Еще больше дал бы он ему лично, лишь бы избавиться от упертого комбата. Но проиграл он и это "сражение". Выход оставался только один - заключить перемирие с командованием 40-й армии и уйти побежденным.

Сам Борис Тукенович однажды признался: самое ценное то, что становясь командиром там, в Афганистане, чувствуешь ответственность такую, которую нелегко носить на плечах, - это, в первую очередь, жизнь людей". И хотя он был ненамного старше своих подчиненных, но они называли его "Батей" за отцовское отношение к своим солдатам, за отцовскую ответственность за своих детей.

В истории спецназа ГРУ отмечается, что 177-ой ооСПН выполнял наиболее ответственные задания командования. Переименованный в 1984 году во второй Газнийский мотострелковый батальон, он воевал в самых "горячих" точках Афганистана: на перевале Саланг, в Джеллалабаде, под Кабулом и Баграмом. В феврале 1989 года отряд последним вышел из Афганистана.

Из 177-го отряда под командованием Бориса Тукеновича Керимбаева вышли генерал-полковник Сакен Адильханович Жасузаков, генерал-майор Мукан Естаевич Дюсекеев. Ряд офицеров и военнослужащих отряда являются руководителями общественных объединений, государственных учреждений и частных предприятий.

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