Нобелевского лауреата лишили званий за расизм

Впервые существенное негодование коллег и общественный резонанс Уотсон вызвал в 2007 году, в результате чего он даже лишился работы.

Первооткрывателя структуры ДНК Джеймса Уотсона, удостоившегося за это Нобелевской премии, лишили званий лаборатории в Колд-Спринг-Харбор, которую он некогда возглавлял. Причиной стали заявления ученого в документальном фильме, в котором он подвергает сомнению равенство интеллектуальных способностей представителей разных рас. Заявление лаборатории опубликовано на ее сайте, передает Zakon.kz.

Джеймс Уотсон получил Нобелевскую премию за открытие структуры ДНК в виде двойной спирали в 1962 году. Существенную часть своей карьеры он посвятил лаборатории в Колд-Спринг-Харбор — частному исследовательскому институту около Нью-Йорка (США). На данный момент в штате лаборатории около 400 сотрудников, в прошлом в ней работали девять лауреатов Нобелевской премии. Уотсон стал директором лаборатории в 1968 году, президентом в 1994 и почетным руководителем в 2004 году.

Впервые существенное негодование коллег и общественный резонанс Уотсон вызвал в 2007 году, в результате чего он даже лишился работы. Тогда ученый в интервью заявил, что не считает представителей европеоидной и негроидной рас равными в среднем по интеллектуальным способностям. В новом документальном фильме, вышедшем в этом месяце, Уотсон сказал, что его взгляды по существу не изменились с 2007 года, и он по-прежнему считает, что генетические отличия между европейцами и неграми проявляются в виде заметной разницы в умственных способностях, оцениваемых, например, при помощи IQ-тестов.

В ответ на заявления бывшего сотрудника лаборатории распространила заявление, в котором назвала взгляды Уотсона "достойными порицания" и "не подтверждаемыми наукой", а также сообщила, что "решительно отвергает необоснованное и безответственное частное мнение" ученого. В качестве ответного шага лаборатории лишила Уотсона званий заслуженного руководителя, заслуженного профессора имени Оливера Грейса, а также почетного попечителя.

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