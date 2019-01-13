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"Сарыарка" одержала победу над "Соколом" в матче ВХЛ

Удача в серии буллитов была на стороне карагандинского хоккейного клуба.

Фото : ХК "Сарыарка"13 января 2019, 19:33

В матче регулярного чемпионата ВХЛ в Красноярске карагандинская "Сарыарка" сыграла с "Соколом", одержав победу со счетом 1:2, передает Zakon.kz.

На седьмой минуте первого периода игрок российской команды Мисников открыл счет. В начале третьей двадцатиминутки карагандинец Ряшенцев сравнял счет.

В серии буллитов победу одержали казахстанские хоккеисты.

15 января в Ангарске "Сарыарка" сыграет с "Ермаком".

"Сокол" — "Сарыарка" 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы:

1:0 — 06:14 Мисников (Шевченко, Крылов). В большинстве

1:1 — 45:01 Ряшенцев (Сиксна). В равенстве

1:2 — 65:00 Ремов. Буллит

Вратари: Литвинов — Рейзвих

Штраф: 8:12 (4:4, 0:2, 4:6, 0:0).


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