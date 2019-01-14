В Египте продлили режим чрезвычайного положения на три месяца

Продление вступит в силу, начиная с часа ночи 15 января.

Парламент Египта в воскресенье большинством голосов продлил на три месяца режим чрезвычайного положения, действующий в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на новостной портал "Аль-Ахрам".

Продление вступит в силу, начиная с часа ночи 15 января.

Режим чрезвычайного положения в Египте был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии. Тогда погибли свыше пятидесяти человек, более ста пострадали.

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