В Египте продлили режим чрезвычайного положения на три месяца
Продление вступит в силу, начиная с часа ночи 15 января.
Фото : © РИА Новости / Файед Эль-Гезири14 января 2019, 00:17
Парламент Египта в воскресенье большинством голосов продлил на три месяца режим чрезвычайного положения, действующий в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на новостной портал "Аль-Ахрам".
Продление вступит в силу, начиная с часа ночи 15 января.
Режим чрезвычайного положения в Египте был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии. Тогда погибли свыше пятидесяти человек, более ста пострадали.
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