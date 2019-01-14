Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Египте продлили режим чрезвычайного положения на три месяца

Продление вступит в силу, начиная с часа ночи 15 января.

Фото : © РИА Новости / Файед Эль-Гезири14 января 2019, 00:17

Парламент Египта в воскресенье большинством голосов продлил на три месяца режим чрезвычайного положения, действующий в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на новостной портал "Аль-Ахрам".

Продление вступит в силу, начиная с часа ночи 15 января.

Режим чрезвычайного положения в Египте был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии. Тогда погибли свыше пятидесяти человек, более ста пострадали.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты