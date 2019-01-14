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Школьники обокрали Smart остановку в Талдыкоргане

Родителей школьников попросили обратиться в акимат, в противном случае они пообещали обратиться в правоохранительные органы.

Фото : кадр из видео14 января 2019, 06:35

Сотрудники акимата Талдыкоргана обратились к жителям с просьбой оказать помощь в поиске трех школьников, которые вырвали зарядное устройство на новой Smart остановке. Видеозапись была опубликована на странице акимата в Facebook, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 8 января в Самале.

"Школьники хулигански вырывают настенное зарядное устройство на восемь гаджетов, установленное на новой Smart остановке в Самале. Мародеры, а не дети!" - говорится в подписи к видео.

Родителей школьников попросили обратиться в акимат, в противном случае они пообещали обратиться в правоохранительные органы.


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