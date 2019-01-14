Штраф за возврат некоторых ж/д билетов отменили в Казахстане
Новшество коснется проездных документов с номинальной стоимостью до 3 500 тенге.
Фото : из открытых источников14 января 2019, 11:25
АО "Пассажирские перевозки" отменяет штраф за возврат проездного билета, сообщает Zakon.kz.
Нововведение вступает в силу с 15 января текущего года.
"С 15 января текущего года отменяется штраф в размере 1 000 (тысяча) тенге за возврат проездных билетов. Штраф отменяется только за билеты с номинальной стоимостью до 3 500 тенге. Данная мера была принята после проведенной обработки и анализа поступающих обращений со стороны пассажиров",– сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
Цель внедрения этой меры - борьба с незаконной перепродажей билетов.
"При этом, в соответствии с пунктом №255 "Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом Республики Казахстан", утверждённых приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года №545 билеты стоимостью свыше 3 500 тенге при возврате облагаются комиссионным сбором в размере 1 000 тенге",– добавили в пресс-службе.
По данным перевозчика, за последнее время возврат проездных документов сократился на 30 %.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4953746-86b0ee07742d2c294064df6fec54c04c
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...