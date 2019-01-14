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Штраф за возврат некоторых ж/д билетов отменили в Казахстане

Новшество коснется проездных документов с номинальной стоимостью до 3 500 тенге.

Фото : из открытых источников14 января 2019, 11:25

АО "Пассажирские перевозки" отменяет штраф за возврат проездного билета, сообщает Zakon.kz.

Нововведение вступает в силу с 15 января текущего года.

"С 15 января текущего года отменяется штраф в размере 1 000 (тысяча) тенге за возврат проездных билетов. Штраф отменяется только за билеты с номинальной стоимостью до 3 500 тенге. Данная мера была принята после проведенной обработки и анализа поступающих обращений со стороны пассажиров",– сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

Цель внедрения этой меры - борьба с незаконной перепродажей билетов.

"При этом, в соответствии с пунктом №255 "Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом Республики Казахстан", утверждённых приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года №545 билеты стоимостью свыше 3 500 тенге при возврате облагаются комиссионным сбором в размере 1 000 тенге",– добавили в пресс-службе.

По данным перевозчика, за последнее время возврат проездных документов сократился на 30 %.


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