О состоянии девочки с гангреной стопы рассказали врачи Астаны

Сейчас медики делают все, чтобы сохранить ребенку ногу.

На брифинге в акимате Астаны прокомментировали случай с дочерью Таншолпан Бейсенбековой. Девочка находится пока что на лечении в Национальном центре материнства и детства в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

"В декабре 2018 года девочка (11 месяцев) прибыла из Жамбылской области в Астану для проведения плановой операции в Национальном кардиохирургическом центре Астаны. У ребенка сложный врожденный порок сердца. По прибытию в Астану ребенок заболел пневмонией, в связи с чем в госпитализации и плановом оперативном лечении сердца в Кардиохирургическом центре было отказано", - пояснила руководитель управления общественного здравоохранения акимата Астаны Алия Рестемова.

18 декабря 2018 года девочка была госпитализирована в городскую детскую больницу №1 Астаны с диагнозом "Пневмония".

"В ходе лечения с целью внутривенного введения лекарственных препаратов был установлен периферический катетер в области правой стопы. В области установки катетера появился отек, покраснение, трофические изменения кожи. Данное осложнение в области стопы наступило вследствие имеющейся у девочки сердечной патологии, при котором часто образуется тромбоз артерий. Из-за этого в стопу больного перестала поступать должным образом кровь", - рассказала она.

По ее словам, после удаления катетера было проведено консервативное лечение, которое не дало положительных результатов.

"Ребенок был переведен в профильное хирургическое отделение городской детской больницы №2, где находился двое суток. Неоднократно были проведены консилиумы с участием кафедральных работников Медицинского университета Астаны, сотрудников Национального научного центра материнства и детства. Решением консилиума, учитывая наличие сложной сердечной патологии, ребенок переведен для дальнейшего лечения на республиканский уровень – Национальный научный центр материнства и детства", - сказала замглавы управления.

Она добавила, что в настоящее время ребенок находится на лечении в Центре материнства и детства. Операция на сердце отложена, так как на фоне пневмонии есть строгие противопоказания к оперативному вмешательству.

О текущем состоянии маленькой пациентки рассказал заведующий отделением ортопедии №1 Национального центра материнства и детства Болат Абикенов.

"Ребенок в данный момент находится в отделении реанимации в Национальном центре материнства и детства, получает полное объемное лечение. Сказать насчет ампутации стопы или пальцев стопы - еще вопрос преждевременный. Мы наблюдаем, четких показаний для удаления той или иной части - еще остается открытым. На сегодняшний день актуальным остается общий соматический статус, на первый план выходит порок сердца, связанная с этим пневмония, неврологический статус. Учитывая, что соматический статус выходит на первый план, мы ежедневно проводим консилиум в составе кардиохирургов, ангиохирургов, реаниматологов и узких специалистов. На сегодня получена незначительная динамика в местном статусе, уменьшился оттек стопы, изменился цвет окраски кожи в данном участке. Отмечается незначительная динамика. У нас в центре делается все, чтобы сохранить и жизнь, и конечность. Это называется сухая гангрена", - уточнил врач.

Мама ребенка Таншолпан Бейсенбекова ранее написала пост в Facebook, в котором сообщила, что в конце декабря 2018 года они вместе с дочерью попали в Национальную кардиохирургическую больницу, где девочке должны были сделать операцию на сердце, но в медучреждении ребенок простыл и был направлен на лечение в городскую больницу №1 с подозрением на пневмонию.

В самой больнице ребенку ставили катетер на правую ногу, пару раз делали укол, но через три дня нога опухла. После этого из 1-й городской больницы мать и ее дочь перенаправили во 2-ю детскую поликлинику. Уже там спустя двое суток им сказали, что ногу (стопу) ребенка могут ампутировать и перевели в Национальный центр материнства и детства.

Мать девочки обратилась к министру здравоохранения РК Елжану Биртанову с просьбой помочь ей разобраться в случившемся.

Оксана Скибан, Астана

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