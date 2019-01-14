В поселке Абай выявили еще один факт насилия над подростком

Парень не выдержал и хотел совершить суицид.

В поселке Абай произошел еще один факт насилия над подростком. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказала адвокат пострадавшего парня Айман Умарова.

- В марте 2013 года в поселке Абай Сарыагашского района Туркестанской области, тогда моему клиенту было 16 лет, его знакомая повела его в кафе. Спустя какое-то время к их столику подошел полицейский С., он оказался знакомым девушки. Полицейский заказал еду и коньяк. Эта девушка уговорила парня, чтобы он выпил и не отказывал этому полицейскому. В итоге мой клиент оказался в поле абсолютно голый, но что произошло, он не помнил. Там же он увидел этого полицейского, который с усмешкой сказал, что снял на видео и фото процесс насилия. Когда парень вернулся домой, он понял, что его тело в крови и чувствовал боль.

По словам Айман Умаровой, начиная с 2013 года полицейский С. продолжал насиловать парня, при этом угрожая тем, что если парень расскажет о случившемся кому-либо, он распространит фото и видео интимного характера. При этом периодически вымогал деньги.

- Чуть позже жена полицейского также начала вымогать деньги у парня, ссылаясь на то, что она в курсе всего и тоже может распространить видео. Позже появляется в этой истории еще один мужчина, знакомый полицейского, который также оказался в курсе ситуации и по той же схеме насиловал мальчика. Причем об этом парне полицейский сам рассказал своему знакомому.

Долгое время полицейский и его знакомый насиловали парня, угрожали и вымогали с него деньги.

- Через еще какое-то время мой подзащитный уехал в Алматы учиться, однако полицейский и его друг нашли его и в городе, и продолжили вымогать деньги. Парень не выдержал и хотел совершить суицид, но об этом узнали родители, и только тогда он рассказал о том, что ему приходится переживать.

Родители мальчика написали заявление на полицейского. Сейчас, как говорит адвокат, он не работает в органах внутренних дел, но находится на свободе. Кроме того доказано, что у парня и двоих предполагаемых насильников одинаковые венерические заболевания.

- У нас есть достаточная доказательная база, но следствие никуда не двигается. Следователь по делу Мухтар Нурбаев пригласил нас на дополнительный допрос, где мы рассказали о том, где и как можно взять доказательства. Однако даже после этого он ничего не сделал и молчит до сих пор. Я считаю, что этот следователь не честный, - рассказала адвокат.

Сейчас ведется досудебное расследование по статье 121 УК РК.

- Нам сказали, что якобы дело завели, но мы никакой бумаги о заведении дела не получили, - сказала Айман Умарова.

Редакция Zakon.kz по этому делу отправила запрос в Департамент полиции Туркестанской области.

В марте 2018 года общество всколыхнула весть об изнасиловании 7-летнего мальчика подростками из школы в том же поселке Абай. 10 января 2019 года несовершеннолетнему обвиняемому Амангелди А. вынесен приговор по ч.4 ст.121 УК РК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, с лишением права занимать должности, связанные с педагогической деятельностью, а также работой связанной с несовершеннолетними, сроком на два года.

Асема Тунгушбаева

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