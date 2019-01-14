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Юлия Путинцева успешно стартовала на Australian open

В первом круге казахстанка одолела теннисистку из Чехии.

Фото : из открытых источников14 января 2019, 13:08

Казахстанка Юлия Путинцева стартовала на Australian open, сообщает Zakon.kz.

На Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне проходят игры первого раунда. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 39 место в текущем рейтинге WTA, играла с чешкой Барборой Стрыцовой, являющейся 34 ракеткой мира.

Встреча прошла в упорной борьбе, Первый сет Путинцева выиграла 6:4, во втором сете победителя пришлось определять на тай-брейке, где успешнее оказалась наша соотечественница– 7:6 (7:1).

В следующем круге Путинцева встретиться с победительницей пары Белинда Белич (Швейцария)–Катерина Синякова (Чехия).

15 января на Australian open стартуют Зарина Диас и Михаил Кукушкин.

Призовой фонд Открытого чемпионата Австралии по теннису 2019 года, входящего в серию Турниров Большого Шлема составит 60,5 миллиона австралийских долларов (более 42,5 миллиона долларов США).


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