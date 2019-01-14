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МИД РК выясняет, были ли казахстанцы на борту разбившегося Boeing 707

Наши дипломаты держат связь с иранскими компетентными органами и посольством Кыргызстана в Иране.

Фото : из открытых источников14 января 2019, 14:42

В МИД РК прокомментировали инцидент с крушением самолета под Тегераном, сообщает Zakon.kz.

В посольстве Казахстана в Иране заявили, что информации о казахстанцах на борту самолета Boeing 707, разбившегося сегодня под Тегераном, пока нет.

"Наши дипломаты держат связь с иранскими компетентными органами и посольством Кыргызстана в Иране. Подробная информация будет предоставлена позднее", - сказали в ведомстве.

Грузовой самолет Boeing 707, вылетевший из аэропорта столицы Кыргызстана Бишкека, разбился вблизи Тегерана из-за ошибки — он должен был сесть в аэропорту Пайам, но зашел на посадку в аэропорт Фатх, не предназначенный для приема самолетов такого класса.


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