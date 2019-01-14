Вблизи Тегерана разбился грузовой Boeing 707, следовавший из Бишкека

При посадке в Карадже к западу от Тегерана разбился грузовой самолет.

Грузовой самолет Boeing 707 разбился в аэропорту Фатх в городе Карадж к западу от иранской столицы, сообщает РБК со ссылкой на FARS.

По данным агентства, самолет вылетел из Бишкека, при посадке он выкатился за пределы полосы.

По информации obozrevatel.com, на его борту находилось 10 пассажиров (по некоторым данным, самолет все же был грузовым). Их судьба пока неизвестна. Причиной крушения указываются сложные погодные условия. Пилот якобы не справился с управлением

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