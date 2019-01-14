Пашинян вновь стал премьер-министром Армении

Пашинян - 16-й премьер-министр Армении.

Исполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян 14 января был назначен премьер-министром страны. Соответствующее решение принял армянский лидер Армен Саркисян, передает rt.com.

"На основании части 1 статьи 149 Конституции президент Республики Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром", — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что блок Пашиняна "Мой шаг" получил 88 мандатов из 132 в парламенте нового созыва.

Никол Воваевич Пашинян - армянский политик. Премьер-министр Армении с 8 мая по 16 октября 2018 года, исполняющий обязанности премьер-министра Армении с 16 октября 2018 года.

Лидер бархатной революции в Армении. Депутат Национального собрания Армении (2012—2018). Руководитель фракции "Елк" в Национальном собрании Армении (2017—2018).

Будучи оппозиционным депутатом, Пашинян заявлял о том, что отношения России и Армении он охарактеризовал как "взаимоотношения говорящего и слушающего". Выступал с критикой президента Сержа Саргсяна в вопросе обороны Армении, которая, по его словам, "проиграла в вопросе военного баланса с Азербайджаном при поддержке и вмешательстве нашего стратегического партнёра РФ".

Также в 2016 и в 2017 годах Никол Пашинян выступал с резкой критикой в отношении своего бывшего однопартийца Левона Тер-Петросяна относительно урегулирования Карабахского конфликта и обвинил его в пособничестве действующим властям. По словам Пашиняна, Левон Тер-Петросян вступил в союз с Сержем Саргсяном по Карабахскому вопросу с целью способствовать реализации так называемого "плана Лаврова". "Это позорный и унизительный план. Зачем это Тер-Петросяну? Помимо геополитического, есть и личный фактор. Он хочет помочь Сержу Саргсяну сдать территории, чтобы доказать, что в 1997—1998 гг. он был прав", - заявлял Пашинян. При этом он отмечал, что в годы его сотрудничества с экс-президентом Левон Тер-Петросян публично не выступал в пользу сдачи территорий.

В апреле 2016 года непосредственно после вооружённых столкновений в Нагорно-Карабахской Республике, выступал за участие представителей НКР в любых переговорах по вопросу ее независимости.

Сообщал о намерении ввести безвизовый режим между ЕС и Арменией.

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