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Новые знаки появились на магистралях в Алматы

Новый скоростной режим на ВОАД, аль-Фараби и Саина вводят с 15 января.

Фото : из соцсети Facebook14 января 2019, 15:54

Алматинские автолюбители массово выкладывают в соцсети фотографии новых знаков с ограничением скорости на ряде городских магистралей, сообщает Zakon.kz.

Наблюдательные алматинцы, проезжающие по проспекту аль-Фараби, ВОАД и улице Саина, заметили появившиеся дорожные знаки с ограничением скорости до 60 км/ч.

Ранее по указанным улицам автомобилистам можно было двигаться со скоростью 80км/ч. Но с 15 января допустимая скорость снижена в целях безопасности. Мера направлена на уменьшение смертельных случаев и ДТП.

"Согласно анализу ряда экспертов, снижение скоростного режима с 80 до 60 км/ч. на примере проспекта аль-Фараби увеличит время в пути не более чем на 2 минуты. Если эти 2 минуты способны спасти хоть одну жизнь, значит, меры по снижению скорости более чем обоснованны", - сообщала официальный представитель департамента полиции Салтанат Азирбек.

Тем не менее, алматинцы в комментариях к постам выражают опасения, что данная мера увеличит пробки в городе.


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