Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана

В Шымкенте 15 января ожидаются сильные осадки.

В нескольких областях Казахстана синоптики РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение, передает Zakon.kz.

По сообщению метеорологов, 15-16 января на горных реках Жамбылской, Туркестанской и 16 января Алматинской областей в связи с прогнозом сильных осадков, возможны подъемы уровней воды. Днем 15 января местами по Туркестанской области ожидаются сильные осадки. В течение суток местами ожидаются туман, гололед, усиление юго-западного ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Шымкенте в конце дня 15 января пройдут сильные осадки, в течение суток усиление юго-западного ветра 15-20, утром и днем порывы 25 м/с. В Туркестане 15 января - усиление юго-западного ветра 15-20, утром и днем порывы 25 м/с. Вероятность шторма 90-95 %. В течение дня 14 января в Костанайской области ожидается местами гололед. Вероятность шторма 90-95%

15-16 января в Жамбылской области ожидается ветер юго-западный, западный, местами 15-20 м/с, днем 15, ночью 16 января порывы 23-28 м/с. Местами туман, гололед.

В Таразе днем 15, ночью 16 января возможен ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. Временами туман. Вероятность шторма 85-90 %.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!