Народного целителя подозревают в гибели мужчины в Алматинской области

Официального заявления со стороны родных потерпевшего в полицию пока не поступало.

Стражи порядка поместили под стражу целителя, подозреваемого в кончине 28-летнего мужчины, передает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции Алматинской области.

В Карасайском районе 12 января в своем доме скоропостижно скончался один из местных жителей. Полицейские подозревают, что к этому мог быть причастен местный целитель.

По данным стражей правопорядка, при проведении судебно-медицинской экспертизы у 28-летнего мужчины обнаружили тупую травму грудной клетки со множественными переломами ребер и ушиб легких, что могло стать причиной его смерти. Возбудив по факту уголовное производство, стражи порядка задержали местного целителя, который мог оказаться причастным к получению потерпевшим тяжелых травм и его последующей кончине.

"Официального заявления со стороны родных потерпевшего в полицию пока не поступало. Тем не менее, досудебное расследование по факту проводится согласно ст.106 ч.3 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". В качестве подозреваемого в материалах расследования выступает 63-летний мужчина, занимающегося так называемой нетрадиционной медициной", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

Как выяснилось, к целителю потерпевшего привели его родные и, по их мнению, в молодого мужчину вселились бесы, от которых он якобы страдал последние три года. Так называемое излечение, то есть изгнание бесов, продолжалось в течение пяти дней, что возможно и привело к трагедии.

"Досудебное расследование поручено провести сотрудникам Карасайской районной полиции. Задержанный целитель помещен под стражу в изолятор временного содержания", - дополнили в пресс-службе областной полиции.

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