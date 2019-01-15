Школьные разборки в Актобе закончились поножовщиной

В драке принимали участие около 40 школьников из четырех школ города.

В Актобе подростки решили выяснить отношения. Местом встречи выбрали кладбище. Когда аргументы иссякли школьники схватились за ножи. Один из участников драки получил серьезное ранение и на всю жизнь может остаться инвалидом. Это не первый случай, когда дети, чтобы доказать свою правоту, хватаются за холодное оружие, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Истекая кровью, студент первого курса добрался до родной школы. Лишние вопросы о том, что случилось, задавать не стали. "Скорую помощь" тоже побоялись вызывать, и отправили раненого, по словам отца, в больницу на такси.

- Мой сын дошел до школы, и учителя вызвали такси. Он, вообще, дома был, занимался. Они его вызвали. Пришел, куда они сказали, и там его запинали и ножом пырнули. 1 см до сердца остался. Они мне говорят: он же не умер, что вы раздуваете. А что, надо, чтобы умер?, - задался вопросом отец пострадавшего Нурлан Тенелов.

То, что пострадавший не умер от потери крови, - большая удача, говорят врачи. Но ранение было серьезным. После травмы он может остаться инвалидом, объявили родным.

- Ножевое ранение было сквозным, с повреждением грудной клетки, с повреждением лучевого нерва. В экстренном порядке был взят в операционную. Произвели операцию, сшивание лучевого нерва, - рассказал нейрохирург Саслан Отегенов.

Как выяснилось, в драке принимали участие около 40 школьников из четырех школ города. Что стало ее причиной, сейчас выясняют полицейские.

То, что школьник мог ранить ножом студента-учителя, родные обвиняемого не верят. Тем более, по их словам, он собирается в будущем стать полицейским.

- Произошла драка между учениками школ города. До сих пор неясно, из-за чего она началась. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие по статьям "Причинение вреда здоровью" и "Мелкое хулиганство", - рассказал начальник городского управления образования Саят Сулейменов.

Это не первый случай, когда школьники Актобе выясняют отношения при помощи холодного оружия. В прошлом году обладатель "Алтын белгi" был приговорен к 9 годам тюрьмы за то, что убил сверстника. В декабре во время драки учеников специализированной школы-интерната для одаренных детей был ранен один из воспитанников. Однако, пока все эти случаи не привели к тому, чтобы родители, учителя и сотрудники правоохранительных органов предприняли меры, чтобы остановить жестокость среди подростков.

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