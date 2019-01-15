Дело жестокой матери, бившей дочь молотком, передано в суд

Ожидается, что судебный процесс по делу несовершеннолетней будет проходить при закрытых дверях.

В Алматы передано в суд уголовное дело в отношении женщины, которую обвиняют в жестоких истязаниях несовершеннолетней дочери. Сторона защиты 13-летней девочки намерена добиться для горе-матери самого сурового наказания, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

- Сегодня было закончено досудебное расследование уголовного дела по обвинению по трем статьям в отношении биологической матери несовершеннолетней Ивановой Дианы статья 106 часть 2 пункт 11, ст.107 часть 2 пункт 8 и ст 140 пункт 2. На сегодня обвиняемая Анна Иванова передана суду по данным статьям, - рассказала юрист Инна Лесничая.

Благодаря совместной работе прокуратуры Ауэзовского района, департамента полиции и общественности это уголовное дело, наконец, пришло к своему логическому завершению. Сторона защиты несовершеннолетней надеется, что суд поставит большую и жирную точку в этом нашумевшем деле.

- Мы сейчас благодарны всем кто подключился, и что дело дошло до суда. Я надеюсь, что она понесет самое суровое наказание. Срок, насколько я понимаю, от 5 до 10 лет. И мы будем настаивать, чтобы она получила максимальный срок лишения свободы, - сказала общественный деятель Дина Смаилова.

По данным следствия, над девочкой долгие годы издевалась родная мать. С особой жестокостью она избивала свою дочь молотком и газовым ключом, держала в заточении.

- Я считаю, что это пытки. Ребенок много лет подряд испытывал истязания и пытки. Девочка настолько изувечена, что нуждается в пластической операции, - отметила Смаилова.

Ожидается, что судебный процесс по делу несовершеннолетней будет проходить при закрытых дверях.

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