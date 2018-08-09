Семья, забравшая Диану у матери, уже воспитывала ее старшую дочь

С 2011 года, после того, как Диана попала в реанимацию, они просили Анну Иванову отдать им девочку. Но та отказывалась.

У Натальи Петрушиной - мамы Надежды, забравшей 13-летнюю Диану у жесткой матери, пять лет жила ее старшая дочь Оксана, передает Zakon.kz.

"Это не первый случай. Я растила старшую сестру этой девочки. Взяла с трех месяцев, до 5 лет она у меня росла. Потому что Анна сама детдомовская, ей было трудно, в 26 лет она родила ребенка. Мы были рядом, часто ездили в гости. Тогда она была хорошей мамой, она приезжала, приносила продукты, одежду, смотрела. Она была хорошей мамой, что произошло потом, мы не знаем", - рассказала Наталья Петрушина.

Как выяснилось, с 2011 года, после того, как Диана попала в реанимацию, они просили Анну Иванову отдать им девочку. Но та отказывалась.

Диагноз, выставленный ребенку в больнице в 2011 году, ужасает.

"У нее нет ДЦП, но заключение врачей страшное. Клинический диагноз: синдром жестокого обращения, сочетанная травма, тяжелая закрытая черепно-мозговая травмы, ушиб головного мозга со сдавлением, острая субдуральная гематома левой лобно-теменной височной области, ушиб органов грудной клетки, брюшной полости, закрытый косой перелом нижней трети левой плечевой кости без смещения, множественные ушибы мягкой ткани свода черепа, лица, туловища, конечностей, отек головного мозга, судорожный синдром, травматический шок второй степени...Поступила в экстренном порядке, в бессознательном состоянии...", - рассказала Наталья Петрушина.

Сейчас Анна Иванова готова отдать Диану.

"Говорит я вам отдам ребенка, приведите мне домой нотариуса, прокурора, кого хотите приводите, я вам дома все сделаю, а туда не пойду", - рассказала Наталья.

Сама девочка по маме соскучилась, но сильно ее боится.

Сегодня, 9 августа ее возили к стоматологу. До того, как вставить ей выбитые передние зубы, требуется сделать небо и губы. Но для проведения всех операций необходимо оформить документы на опекунство, потому что по доверенности семья Петрушиных ничего не может делать.

После активного освещения в СМИ их ситуации дело сдвинулось с мертвой точки. Со слов Петрушиной, им звонил следователь, предлагал пойти на примирение.

"Звонил следователь, уговаривал на примирение, Анна напишет отказную. Но в Астане сказали, какое может быть примирение. С 2011 года после того, как она была в реанимации, у нее в больничной карте все зафиксировано. А у нее новые шрамы, новые побои. Никакого примирения", - рассказала опекун девочки.

По факту насилия женщина ничего определенного сейчас сказать не может. Но Диана рассказывает страшные вещи. Блокнот, в котором она все описала, сейчас находится у следователей.

В случае, если кто-либо захочет оказать поддержку Диане, можно обращаться к Наталье Петрушиной по телефону: +87051869852

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