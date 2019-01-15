Произведения казахстанских авторов смогут распространить в 70 странах мира

Отечественные поэты и писатели обсудили перспективы работы с переводчиками.

Произведения казахстанских авторов могут распространить в 70 странах мира. Об этом сообщили в Национальном бюро переводов, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

14 января в Астане прошла встреча отечественных поэтов и писателей с переводчиками. По данным организаторов мероприятия, в рамках проекта "Рухани Жангыру" к изданию готовят две антологии "Современной казахстанской прозы и "Современной казахстанской поэзии". Книги планируют выпустить на шести языках. Для этого привлекли более пятидесяти специалистов из Великобритании, Франции, Испании, России, Китая.

Рауан Кенжеханулы, исполнительный директор национального бюро:

- Надо понимать, что специалистов, способных в оригинале читать казахскую литературу и ее переводить напрямую, в таких языках как испанский или французский, очень мало, где-то совсем нет, поэтому мы идем через подстрочники. Сейчас как раз тот момент, когда у нас есть подстрочный перевод. Специалисты, которые работают с подстрочным переводом, получат возможность в рамках этих встреч провести индивидуальные и профессиональные интервью с каждым из авторов.

Кристина Зейтунян, переводчик:

- Надо переводить не только язык, надо переводить культуру, чтобы эта культура стала понятнее. Если бы все оставлять, как есть полностью слово в слово, ничего не будет понятно и это просто не дойдет до читателя.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!