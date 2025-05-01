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Культура и шоу-бизнес

Произведения казахстанских фронтовых писателей выпустили в формате аудиокниг

Министерство культуры и информации РК, книги, казахстанские писатели, , фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 10:35 Фото: Министерство культуры и информации РК
Восемь произведений казахстанских фронтовых писателей стали доступны в формате аудиокниг, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства культуры и информации отметили, что аудиоверсии книг подготовили в честь 80-летия Победы. Их озвучили известные дикторы: М. Болатулы, К. Ахметжанов, Ш. Уркимбаев, Б. Сабыр, Б. Сейтмамытулы и Б. Бекмагамбетов.

В коллекцию вошли следующие произведения:

  • "Москва үшін шайқас" Бауыржана Момышулы;
  • "Партизан қызы" Ади Шарипова;
  • "Майданбек" Дихана Абилова;
  • "Солдат соғысқа кетті" Кемеля Токаева;
  • "Ақын өлімі туралы аңыз" Касыма Аманжолова;
  • "Зоя туралы жыр" Тайыра Жарокова;
  • "Қаһарлы күндер" Тахауи Ахтанова;
  • "Ақша бұлт" Абу Сарсенбаева.
"Сейчас идет работа над созданием аудиоверсий произведений "Күткен күн" Абдижамиля Нурпеисова и "Партизан соқпақтары" Касыма Кайсенова", – отметили в министерстве.

Проект направлен на популяризацию литературного наследия фронтовых писателей и воспитание молодежи в духе патриотизма.

Аудиокниги доступны для прослушивания на сайте Казахстанской Национальной электронной библиотеки.

Ранее стало известно, что в Казахстане запустили онлайн-портал "Батырларға тағзым", где представлена обширная и постоянно пополняющаяся база данных о казахстанцах, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

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Андрей Дюсупов
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