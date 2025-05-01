Произведения казахстанских фронтовых писателей выпустили в формате аудиокниг
Фото: Министерство культуры и информации РК
Восемь произведений казахстанских фронтовых писателей стали доступны в формате аудиокниг, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Министерства культуры и информации отметили, что аудиоверсии книг подготовили в честь 80-летия Победы. Их озвучили известные дикторы: М. Болатулы, К. Ахметжанов, Ш. Уркимбаев, Б. Сабыр, Б. Сейтмамытулы и Б. Бекмагамбетов.
В коллекцию вошли следующие произведения:
- "Москва үшін шайқас" Бауыржана Момышулы;
- "Партизан қызы" Ади Шарипова;
- "Майданбек" Дихана Абилова;
- "Солдат соғысқа кетті" Кемеля Токаева;
- "Ақын өлімі туралы аңыз" Касыма Аманжолова;
- "Зоя туралы жыр" Тайыра Жарокова;
- "Қаһарлы күндер" Тахауи Ахтанова;
- "Ақша бұлт" Абу Сарсенбаева.
"Сейчас идет работа над созданием аудиоверсий произведений "Күткен күн" Абдижамиля Нурпеисова и "Партизан соқпақтары" Касыма Кайсенова", – отметили в министерстве.
Проект направлен на популяризацию литературного наследия фронтовых писателей и воспитание молодежи в духе патриотизма.
Аудиокниги доступны для прослушивания на сайте Казахстанской Национальной электронной библиотеки.
Ранее стало известно, что в Казахстане запустили онлайн-портал "Батырларға тағзым", где представлена обширная и постоянно пополняющаяся база данных о казахстанцах, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.
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