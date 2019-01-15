Власти Кыргызстана обеспокоены антикитайскими настроениями

Сооронбай Жээнбеков заступился за китайцев и отметил позитивные стороны взаимоотношения с Китаем.

За последние два месяца в Кыргызстане наблюдаются усиление антикитайских настроений. Официальные лица страны, в том числе президент Сооронбай Жээнбеков, грозятся наказать желающих испортить отношения с Пекином.

С декабря в столице Кыргызстана проводится уже второй митинг с требованием выдворить из страны нелегальных граждан КНР. Первый раз кыргызские активисты провели мирную акцию 20 декабря перед посольством Китая в Бишкеке, на котором потребовали в течение 30 дней выдворить из страны нелегально находящихся граждан Китая, а также создать комиссию для выяснения законности получения иностранными гражданами кыргызстанских паспортов.

Вторая попытка обратить на себя внимание была предпринята активистами 7 января, когда на центральную площадь Бишкека вышли около 300 граждан с требованием не выдавать китайцам гражданства. Призывы выйти на митинг распространялись через различные мессенджеры и социальные сети.

Своей точкой зрения на антикитайские настроения 9 января поделился президент Сооронбай Жээнбеков во время встречи с жителями Сокулукского района Чуйской области. Глава государства заступился за китайцев и отметил позитивные стороны взаимоотношения с Китаем.

"Китай – наш сосед. Наши предки говорили, что с соседями нужно иметь хорошие отношения. Они именно так к нам относятся, дают гранты. Дают в любом объеме кредиты. Как должны работать эти кредиты? Это наш внутренний вопрос. Вопрос чиновников и тех, кто сидит в государственной власти. Мы должны говорить спасибо им за кредиты", - сказал Жээнбеков.

Кроме того, президент отметил, что государство контролирует миграционные потоки иностранных граждан, а провокации и слухи является дело рук внутренних сил.

"Мы все знаем. Эти действия внутренних сил - политизировать вопрос - попытка испортить отношения. Не знаю, какие могут быть внешние силы, но какие это внутренние силы мы знаем. Пусть не думают, что попытаются что-то делать! Всех привлечем к ответственности. В государстве работают законы и власти. Нам нечего бояться. Уважаемые братья, в отношении всех примем меры, мы вопрос решим", - заверил глава Кыргызстана.

Вице премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов на пресс-конференции, созванной в целях разъяснения данной ситуации, отметил необоснованность суждений о том, что "Кыргызстан за долги перед Китаем будет обязан отдать часть своей земли.

"Об этом пишут граждане, которые не читали и не знают содержание двухсторонних соглашений. В соглашении такой вопрос не поднимается, такой проблемы нет", - сказал Боронов.

Между тем, на митинге, организованным общественным объединением "Кыргызс чоролору" в декабре 2018 года, помимо требований о выдворении нелегальных граждан КНР в посольство этой страны было передано письмо с просьбой открыто сообщить о причинах водворения каждого китайского кыргыза в воспитательные лагеря и прекращения насилия в отношении этнических меньшинств в Китае. В случае невыполнения своих требования активисты пригрозили самостоятельно выявлять китайских нелегалов.

В 2018 году в Кыргызстан прибыло более 35 тысяч граждан КНР, из которых выехало 34 тысячи 436. На учете в Государственной регистрационной службе КР состоит около 25 тысяч граждан Китая.

Источник: СНЦА

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