80% госуслуг будет автоматизировано в РК в этом году

На 110 млн документов в год сократится количество документов, представляемых в бумажной форме.

На заседании правительства РК министр информации и коммуникаций Даурен Абаев рассказал о работе по переводу государственных услуг в электронный формат, передает корреспондент Zakon.kz.

"В результате принятых мер в 2019 году будет автоматизировано 80%, а в 2020 году - 90% госуслуг. На 110 млн документов в год сократится количество документов, представляемых в бумажной форме", - сказал он.

По его словам, сегодня в ведомстве "делают все", чтобы оказание госуслуг было максимально понятным, доступным и полезным.

"Это главные критерии эффективного служения обществу и достижения новых форм интеграции между правительством, бизнесом и гражданами", - подчеркнул Абаев.

При этом министр уточнил, что на сегодня реестр госуслуг насчитывает 741 наименование, из них 454 или 61% доступны в электронной форме.

"При этом 165 госуслуг доступны исключительно в электронном формате. Среди них почти половина - это лицензии и разрешительные документы, а также услуги по субсидированию предпринимательства. Это было сделано для исключения административных барьеров для бизнеса. За прошедший год в электронный формат переведены 64 новые госуслуги. Приведу несколько примеров. Это постановка на учет периодических печатных изданий, информационных агентств и сетевых изданий; регистрация лиц, нуждающихся в трудоустройстве; субсидирование развития племенного животноводства и так далее", - перечислил он.

Также глава МИК РК добавил, что основным инструментом оказания электронных госуслуг является портал электронного правительства.

"На текущий момент на e-GOV зарегистрировано более 8,5 млн пользователей, и только за 2018 год оказано 30 млн госуслуг", - заключил Абаев.

Оксана Скибан, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!