Почти на 7 млн тенге оштрафованы казахстанские банки за различные нарушения

В четвертом квартале 2018 года в отношении банков применено 56 санкций и ограниченных мер воздействия.

Национальный банк по итогам четвертого квартала 2018 года провел мониторинг и анализ допущенных банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, передает Zakon.kz.

Так, за это время в отношении банков применено 56 санкций и ограниченных мер воздействия:

- 23 санкции в виде наложения и взыскания административных штрафов;

- 33 ограниченных мер воздействия в виде письменных предписаний.

Как рассказали в Нацбанке, результаты проведенного анализа показали, что банками в большинстве случаев не соблюдаются следующие порядки, установленные банковским законодательством, а также нормативными правовыми актами Нацбанка, которые связаны с осуществлением:

- обслуживания банковских займов;

- платежей и переводов денег;

- обслуживания банковских счетов.

По порядку обслуживания банковского займа у банков выявлены нарушения, касающиеся:

- невыполнения обязанности по указанию ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении в договорах, заключаемых с клиентами;

- утери оригиналов документов по договору банковского займа из кредитного досье;

- предоставления недостоверных сведений по заемщику в кредитное бюро;

- отсутствия согласия субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитное бюро;

- получения кредитного отчета по клиенту банка без его согласия;

- неуведомления заемщика о наличии просрочки исполнения обязательств по договору, о необходимости внесения платежей и о последствиях невыполнения заемщиком обязательств;

- нарушения сроков предоставления заемщику сведений о задолженности и информации о распределении поступающих денег в счет ее погашения по договору банковского займа;

- неполного рассмотрения обращения заявителя в части не предоставления пояснений о возникновении задолженности по займу;

- непредоставления заемщику расчета годовой эффективной ставки вознаграждения;

- несоблюдения внутренних документов банка по вопросам обслуживания банковского займа;

- нарушения порядка бухгалтерского учета залогового имущества.

По порядку осуществления платежей и переводов денег выявлены нарушения, касающиеся:

- исполнения указания по платежу и (или) переводу денег, в случаях наличия оснований для отказа в исполнении указания;

- несвоевременного исполнения указаний по платежу и (или) переводу денег в нарушение сроков, установленных законодательством о платежах и платежных системах;

- нарушением порядка осуществления расходных операций, а также безакцептного списания по банковскому счету.

По порядку обслуживания банковских счетов выявлены нарушения, касающиеся:

- необоснованного перечисления денег с текущего счета клиента банка на банковский счет третьего лица;

- необоснованной блокировки платежной карточки клиента;

- увеличения в одностороннем порядке комиссии по оказываемым платежным услугам;

- отсутствия камеры видеонаблюдения в банкомате.

По результатам рассмотрения обращений и жалоб потребителей финансовых услуг, следующие банки допустили наибольшее количество нарушений (пять и более): АО "ForteBank", ДБ АО "Сбербанк России", АО "Банк ЦентрКредит", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Евразийский банк", АО "Казпочта".

Так, АО "ForteBank" вынесено 6 письменных предписаний, нарушения банка связаны с вопросами обслуживания банковского счета и банковского займа, а также наложено 4 административных штрафа, из которых 2 за предоставление недостоверных сведений в кредитное бюро, и 2 за невыполнение обязанности по указанию ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении в договорах, заключаемых с клиентами.

ДБ АО "Сбербанк России" наложено 7 административных штрафов за нарушение порядка осуществления платежей и переводов денег, а также вынесено письменное предписание за нарушение порядка обслуживания банковского счета.

АО "Банк ЦентрКредит" вынесено 5 письменных предписаний за нарушение порядка обслуживания банковского займа, а также вынесено 2 административных штрафа за предоставление недостоверных сведений по клиенту в кредитное бюро.

АО "Народный сберегательный банк Казахстана" вынесено 4 письменных предписания, нарушения банка связаны с вопросами обслуживания банковского счета и банковского займа, а также наложен 1 административный штраф за невыполнение обязанностей, возложенных Национальным Банком посредством применения ограниченной меры воздействия.

АО "Казпочта" вынесено 4 письменных предписания за нарушение порядка осуществления платежей и переводов денег и обслуживания баковского счета, а также наложен 1 административный штраф за исполнение указания по платежу и (или) переводу денег, в случаях наличия оснований для отказа его исполнении.

При этом общая сумма административных штрафов, наложенных на банки за нарушения, по которым предусмотрена административная ответственность, составила более 6 млн 965 тенге, в том числе:

- АО "Евразийский банк" – 2 млн 405 тыс тенге (за подачу запроса на получение кредитного отчета без согласия субъекта информации; за предоставление недостоверных сведений о заявителе в качестве субъекта кредитной истории);

- ДБ АО "Сбербанк России" – 1 млн 154 тыс. 402 тенге (за несвоевременное исполнение указаний по платежу и (или) переводу денег в нарушение сроков, установленных законодательством о платежах и платежных системах; за исполнение указания по платежу и переводу денег, при наличии оснований для отказа в исполнении указания);

- АО "ForteBank" - 1 млн 202 тыс. 500 тенге (за невыполнение обязанности по указанию ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении в договорах, заключаемых с клиентами, за предоставление недостоверных сведений в кредитное бюро);

- АО "Народный сберегательный банк Казахстана" - 757 тыс. 575 тенге (за невыполнение обязанностей, возложенных Национальным Банком посредством применения ограниченной меры воздействия);

- АО "Банк Центр Кредит" - 962 тыс. тенге (за предоставление недостоверных сведений в кредитное бюро);

- АО "Цеснабанк" - 401 тыс. тенге (за несвоевременное исполнение указаний по платежу и (или) переводу денег в нарушение сроков, установленных законодательством о платежах и платежных системах).

- АО "Казпочта"- 98 тыс. 650 тенге (за исполнение указания по платежу и (или) переводу денег, в случаях наличия оснований для отказа в исполнении указания).

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