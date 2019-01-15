Незаконное дарение 129 подарков чиновникам перед Новым годом предотвратило АДГСПК

Ведомство огласило результаты рейдовых мероприятий.

В декабре 2018 года во всех регионах в преддверии праздников Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции провело выездные рейды в государственные органы, сообщает Zakon.kz.

Главная их цель - выявление фактов незаконного дарения подарков госслужащим.

"В ходе рейдовых мероприятий представители АДГСПК вместе с общественниками в этот период предотвратили незаконное дарение 129 подарков (Шымкент – 52, Алматинская область - 40, Туркестанская область – 13, Костанайская область – 8, Павлодарская область – 6, СКО – 4, Атырауская область – 3, Карагандинская область – 2, Актюбинская область - 1)",- сообщили в пресс-службе АДГСПК.

Для сравнения, за декабрь 2017 года в ходе аналогичных рейдов предотвращено получение 156 подарков (ЮКО - 85, Алматинская область – 24, Акмолинская – 10, Павлодарская – 8, г. Алматы – 11, Жамбылская – 5, СКО - 4, Актюбинская – 3, ЗКО - 2, Мангистауская -2, Костанайская и Кызылординская – по 1).

"В ходе декабрьских рейдов 2018 года установлены 3 факта незаконного дарения подарков на месте (два торта двум сотрудникам Департамента статистики в СКО, одно денежное вознаграждение, 2000 тенге, сотруднику УГД в Карагандинской области). По этим фактам виновные лица привлечены к административной ответственности. Стоит отметить положительную динамику в соблюдении требований законодательства в части принятия подарков госслужащими",- сообщили в Агентстве.

По информации Комитета государственного имущества и приватизации всего за 2018 год в адрес уполномоченного органа поступило 1490 товаров разного наименования (в 2017 году - 361). Все они возвращены государству в качестве изъятых подарков (записные книжки, статуэтки, спиртные напитки, чаи, часы). В преддверии новогодних праздников в фонд сданы подарки в виде коробок конфет, новогодних кульков, спиртных напитков.

В целом в 2018 году проведено 3234 профилактических мероприятия (рейды, семинары/лекции и иные разъяснительные работы).

"По примеру Агентства отдельные государственные органы самостоятельно проводят аналогичную профилактическую работу. К примеру, кадровой службой Министерства юстиции зафиксирован факт принятия подарков в виде 2 тортов сотрудницей в своем личном кабинете. В настоящее время проводится служебное расследование",- отметили в ведомстве.

В соответствии с Законом РК "О государственной службе Республики Казахстан" государственным служащим запрещается принятие подарков в связи с исполнением своих государственных или приравненных к ним функции от государственных служащих и иных лиц.

За несоблюдение данного ограничения, госслужащие подлежат привлечению к дисциплинарной, административной, а в отдельных случаях и уголовной ответственности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!