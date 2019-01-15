Казахстанцы смогут пожениться за 3 дня

При этом будет предоставлена возможность выбора даты регистрации брака до 2-х месяцев со дня подачи заявления.

На заседании правительства министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев проинформировал о планах по сокращению срока регистрации заключения брака с 1 месяца до 3-х рабочих дней, передает корреспондент Zakon.kz.

"В рамках совершенствования нормативно-правовой базы нами сформирован законопроект, предусматривающий более 500 поправок в 43 закона и 10 кодексов. Данный законопроект содержит ряд поправок, направленных на оптимизацию 121 государственной услуги в рамках рекомендаций МВК", - сказал глава ведомства.

Он привел несколько примеров.

"Первое, оптимизация услуги по регистрации брака позволит сократить срок регистрации заключения брака с 1 месяца до 3-х рабочих дней. При этом будет предоставлена возможность выбора даты регистрации брака до 2-х месяцев со дня подачи заявления. Второе, предусматривается автоматический возврат излишне уплаченных налогоплательщиками сумм. Третье, предусмотрены поправки, которые позволят регулировать порядок оказания государственных услуг только одним нормативным актом - правилами. Всего будет направлено на отмену более 3,5 тыс. стандартов и регламентов", - проинформировал Абаев.

Кроме того, по его словам, в рамках поправок планируется внедрение понятия "пилотный проект". На его взгляд, это позволит при совершенствовании той или иной услуги предварительно апробировать процессы, выявить риски, скорректировать этапы ее оказания и так далее.

"Также это сократит сроки оптимизации государственных услуг. В настоящее же время подобные изменения занимают до полугода. Кроме того, как уже отмечалось, это позволит снизить риски по социально чувствительным вопросам. Ведь пилот может быть локализован на определенной территории, может быть ограничен определенным сроком реализации, не затрагивает сразу всех граждан, его легко отменить, приостановить или изменить", - заключил министр.

Оксана Скибан, Астана

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