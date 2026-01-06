Как пожениться в "красивую" дату, подсказали казахстанцам

Как в Казахстане зарегистрировать брак в "красивую" дату? Об этом сегодня, 6 января 2026 года, рассказали в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам, планирующим регистрацию брака в символичную или "красивую" дату, важно заранее рассчитать срок подачи заявления, так как регистрация брака проводится не ранее, чем через 15 календарных дней после подачи документов.

"Отсчет 15 календарных дней начинается со следующего дня после подачи заявления. В срок включаются рабочие, выходные и праздничные дни, при этом день подачи не учитывается", – уточнили в "Правительстве для граждан" во вторник.

Если выбранная дата совпадает с официальным праздником или переносным выходным, регистрация проводится в ближайший рабочий день.

"Например, если вы хотите зарегистрировать брак 26.06.2026 года, то заявление необходимо подать 1 июня 2026 года – тогда выбранная дата будет доступна для регистрации", – пояснили в госкорпорации.

Подать заявление можно любым удобным способом:

в любом отделении РАГС на территории РК;

онлайн через портал электронного правительства;

через банки второго уровня в разделе государственных услуг.

При подаче заявления в отделении РАГС обоим заявителям необходимо:

заявление о заключении брака;

документ, удостоверяющий личность (или электронный документ из сервиса цифровых документов);

документ об оплате государственной услуги либо документ, являющийся основанием для освобождения от оплаты (при необходимости);

если один или оба заявителя ранее состояли в браке, документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака.

"При онлайн-подаче предоставлять документы не нужно, все сведения автоматически подгружаются из государственных информационных систем", – добавили в пресс-службе НАО.

