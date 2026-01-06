#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
511.26
597.61
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
511.26
597.61
6.32
Общество

Как пожениться в "красивую" дату, подсказали казахстанцам

Свидетельство о заключении брака, брак, свидетельство о браке, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 17:06 Фото: Zakon.kz
Как в Казахстане зарегистрировать брак в "красивую" дату? Об этом сегодня, 6 января 2026 года, рассказали в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам, планирующим регистрацию брака в символичную или "красивую" дату, важно заранее рассчитать срок подачи заявления, так как регистрация брака проводится не ранее, чем через 15 календарных дней после подачи документов.

"Отсчет 15 календарных дней начинается со следующего дня после подачи заявления. В срок включаются рабочие, выходные и праздничные дни, при этом день подачи не учитывается", – уточнили в "Правительстве для граждан" во вторник.

Если выбранная дата совпадает с официальным праздником или переносным выходным, регистрация проводится в ближайший рабочий день.

"Например, если вы хотите зарегистрировать брак 26.06.2026 года, то заявление необходимо подать 1 июня 2026 года – тогда выбранная дата будет доступна для регистрации", – пояснили в госкорпорации.

Подать заявление можно любым удобным способом:

  • в любом отделении РАГС на территории РК;
  • онлайн через портал электронного правительства;
  • через банки второго уровня в разделе государственных услуг.

При подаче заявления в отделении РАГС обоим заявителям необходимо:

  • заявление о заключении брака;
  • документ, удостоверяющий личность (или электронный документ из сервиса цифровых документов);
  • документ об оплате государственной услуги либо документ, являющийся основанием для освобождения от оплаты (при необходимости);
  • если один или оба заявителя ранее состояли в браке, документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака.
"При онлайн-подаче предоставлять документы не нужно, все сведения автоматически подгружаются из государственных информационных систем", – добавили в пресс-службе НАО.

Ранее в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана прокомментировали очереди за "красивыми" автономерами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Можно ли в Казахстане выбрать красивую дату для регистрации брака
10:03, 17 октября 2025
Можно ли в Казахстане выбрать красивую дату для регистрации брака
Можно ли в Казахстане выбрать дату регистрации брака
10:36, 27 марта 2025
Можно ли в Казахстане выбрать дату регистрации брака
25.07.25: казахстанцы выбрали символичную дату для важных решений
11:42, 25 июля 2025
25.07.25: казахстанцы выбрали символичную дату для важных решений
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: