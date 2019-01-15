В полиции прокомментировали случай с изнасилованием подростка в селе Абай

Молодого человека с 16 лет в течение нескольких лет насиловали двое взрослых мужчин и вымогали с него деньги.

В Департаменте полиции Туркестанской области ответили на официальный запрос Zakon.kz по факту изнасилования в селе Абай.

"Данный факт был зарегистрирован 15 сентября 2015 года в ЕРДР ДВД Южно-Казахстанской области. В настоящее время следственным управлением Департамента полиции Туркестанской области проводится досудебное расследование по статье 121 УК РК "насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

В поселке Абай произошел еще один факт насилия над подростком. Об этом рассказала адвокат пострадавшего парня Айман Умарова. По ее словам, молодого человека с 16 лет в течение нескольких лет насиловали двое взрослых мужчин и вымогали с него деньги. Он долгое время терпел издевательства и не говорил никому до тех пор, пока не решился покончить жизнь самоубийством. К счастью, ему это не удалось и лишь тогда родители узнали о многолетних мучениях сына и подали заявление в полицию.

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