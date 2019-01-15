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Рощу Баума в Алматы исключили из списка особо охраняемых природных территорий

Она перешла в ведение акимата города.

Фото : Zakon.kz15 января 2019, 11:58

Правительство РК приняло постановление "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2017 года № 593 "Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий республиканского значения", передает Zakon.kz.

"В разделе "Город Алматы" строку, порядковый номер 37, исключить", говорится в документе. Под этим номером числилась роща Баума.

Акимату Алматы поручено в установленном законодательством порядке обеспечить включение государственного памятника природы "Роща Баума" в перечень объектов государственного природно-заповедного фонда местного значения.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Роща Баума площадью 139,5 га была заложена в 1894 году ученым-лесоводом, лесным ревизором Семиреченской области Эдуардом Баумом и была названа в его честь. Здесь растет более 100 тысяч различных насаждений. Перевести ее под юрисдикцию акимата в сентябре 2017 года поручил президент РК Нурсултан Назарбаев.


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