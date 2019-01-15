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Услуги по отпечатку пальца: почти 1,5 тысячи человек сдали биометрические данные

С момента запуска пилотного проекта по регистрации биометрических данных прошел месяц.

Фото : Комсомольская правда Казахстан15 января 2019, 12:39

По словам председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан" Абылайхана Оспанова, для упрощения процесса получения госуслуг стартовал новый механизм подтверждения личности услугополучателей. Теперь граждане могут получить услуги с помощью распознавания лиц либо отпечатка пальца, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отмечается в информации пресс-службы госкорпорации, с момента запуска пилотного проекта по регистрации биометрических данных прошел месяц. За это время в базе данных свои биометрические параметры зарегистрировали 1473 казахстанца. Они могут получать госуслуги с помощью сканировании лица и отпечатков пальцев без предъявлении личных документов и ЭЦП.

"Эту биометрическую базу можно использовать в финансовой секторе, сфере коммерческих услуг и сфере безопасности, а также использовать в системе доступа в помещения. Это дает следующие преимущества: усиление защиты персональных данных граждан; увеличение количества самостоятельно полученных услуг; исключение физического присутствия при получении услуг", - рассказал Оспанов на заседании.

Он добавил, что пилотный проект был запущен 12 декабря 2018 года в городах Астана и Алматы, а полный запуск запланирован на сентябрь текущего года.

Как отмечается в пресс-службе "Правительство для граждан", посредством биометрических данных в пунктах общественного доступа можно получить адресную справку и справку об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, а через операторов ЦОН - все госуслуги, предъявляемые госкорпорацией. А также в ближайшем будущем в пунктах общественного доступа количество запрашиваемых справок расширится до 52.

По данным госкорпорации, пока оставить свои биометрические данные и получить по ним госуслуги можно во фронт-офисах госкорпарации в Астане - это центр электронных услуг по территории ЭКСПО, в отделе №1 на пр. Мангелик Ел, 30 и цифровом ЦОНе на ул. Сауран, 7 и в отделе ЦОН Бостандыкского района Алматы.

"Пока предоставление госуслуг с помощью биоданных производится в рамках пилотного проекта, уже в сентябре 2019 года планируется полный запуск проекта по республике. Стоит отметить, что внедрение предоставления госуслуг с помощью биометрии позволит казахстанцам получать госуслуги, исключая риски идентификации граждан по чужим документам", - указывается в релизе.

Оксана Скибан, Астана


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