Услуги по отпечатку пальца: почти 1,5 тысячи человек сдали биометрические данные

С момента запуска пилотного проекта по регистрации биометрических данных прошел месяц.

По словам председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан" Абылайхана Оспанова, для упрощения процесса получения госуслуг стартовал новый механизм подтверждения личности услугополучателей. Теперь граждане могут получить услуги с помощью распознавания лиц либо отпечатка пальца, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отмечается в информации пресс-службы госкорпорации, с момента запуска пилотного проекта по регистрации биометрических данных прошел месяц. За это время в базе данных свои биометрические параметры зарегистрировали 1473 казахстанца. Они могут получать госуслуги с помощью сканировании лица и отпечатков пальцев без предъявлении личных документов и ЭЦП.

"Эту биометрическую базу можно использовать в финансовой секторе, сфере коммерческих услуг и сфере безопасности, а также использовать в системе доступа в помещения. Это дает следующие преимущества: усиление защиты персональных данных граждан; увеличение количества самостоятельно полученных услуг; исключение физического присутствия при получении услуг", - рассказал Оспанов на заседании.

Он добавил, что пилотный проект был запущен 12 декабря 2018 года в городах Астана и Алматы, а полный запуск запланирован на сентябрь текущего года.

Как отмечается в пресс-службе "Правительство для граждан", посредством биометрических данных в пунктах общественного доступа можно получить адресную справку и справку об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, а через операторов ЦОН - все госуслуги, предъявляемые госкорпорацией. А также в ближайшем будущем в пунктах общественного доступа количество запрашиваемых справок расширится до 52.

По данным госкорпорации, пока оставить свои биометрические данные и получить по ним госуслуги можно во фронт-офисах госкорпарации в Астане - это центр электронных услуг по территории ЭКСПО, в отделе №1 на пр. Мангелик Ел, 30 и цифровом ЦОНе на ул. Сауран, 7 и в отделе ЦОН Бостандыкского района Алматы.

"Пока предоставление госуслуг с помощью биоданных производится в рамках пилотного проекта, уже в сентябре 2019 года планируется полный запуск проекта по республике. Стоит отметить, что внедрение предоставления госуслуг с помощью биометрии позволит казахстанцам получать госуслуги, исключая риски идентификации граждан по чужим документам", - указывается в релизе.

Оксана Скибан, Астана

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