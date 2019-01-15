Абаев объяснил, почему не отключили телефоны с 1 января

Мы не хотим причинять неудобства - глава МИК РК.

В кулуарах правительства РК министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев прокомментировал, почему не отключили сотовые телефоны тем, кто не успел зарегистрировать SIM-карты на свой ИИН, передает корреспондент Zakon.kz.

"Вы просите, чтобы мы отключили? Эта работа постоянно ведется с теми людьми, которые на данный момент не прошли авторизацию, ведется персональная работа всеми операторами связи. Мы не хотим причинять неудобства, а хотим, чтобы люди пользовались телефонами", - сказал он.

Также глава ведомства ответил на вопросы по поводу отсутствия интернета по вечерам.

"Интернета нет? Каждый день у вас проблемы? Я что-то сомневаюсь, что каждый день это происходит. Скорее всего, это происходит, когда техническая нагрузка такая серьезная. Давайте разбираться", - удивился Абаев.

При этом министр уточнил, что проблемы с интернетом у пользователей никак "не связаны с министерством информации и коммуникаций".

"То есть мы никаких технических преград для деятельности интернета на территории Казахстана не осуществляем", - пояснил глава МИК РК.

По его словам, он не часто пользуется интернетом в вечернее время, но когда выходит в сеть, то проблем со связью у него не возникает.

"Не всегда выхожу в интернет, но когда я выходил в интернет, проблем не было. Вам надо обратиться к операторам связи. Ставьте вопрос о качестве связи, вы как пользователи имеете на это право", - посоветовал он.

Оксана Скибан, Астана

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