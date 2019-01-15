Берега реки Есентай укрепляют в Алматы

На сегодня выполнили около 65% от всего объема работ.

В Алматы в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций ведут берегоукрепление русла реки Есентай, сообщает Zakon.kz сот ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе рабочего объезда проверил темпы работ по берегоукреплению русла реки Есентай южнее проспекта аль-Фараби. Уже летом здесь начнется благоустройство набережной с обустройством тротуаров, освещения, детских и спортивных площадок. Планируется посадка порядка 4000 деревьев.

"На сегодня выполнено около 65% объема работ по берегоукреплению участка протяженностью 1,8 км с возведением подпорных стен, укреплением дна железобетоном и обустройством технической дороги. Данная мера позволит в 10 раз повысить максимальную пропускную мощность участка от ежедневного объема воды. При реализации проекта используется продукция отечественного производства",– сообщает пресс-служба акимтаа Алматы.

По словам главы мегаполиса, противоселевой защите уделяется особое внимание. За последние три года количество паводкоопасных участков сокращено с 67 до 12, проведена реконструкция русел девяти рек, построено и реконструировано более 300 км арычных сетей.

Безопасность и экологичность должны быть основными принципами при дальнейшем развитии города, считает Бауыржан Байбек.

"В Алматы запланировано строительство двух новых селезадерживающих плотин Аксай и Аюсай, завершается реконструкция плотины Мынжылкы. Проводится берегоукрепление и благоустройство четырех паводкоопасных рек Ерменсай, Керенкулак, Улкен и Киши Карасу. Завершено берегоукрепление и благоустройство прилегающей территории на русле реки Каргалы общей протяженностью 7,7 км. Защитными сооружениями укреплены неустойчивые участки склонов на ГЭС1–БАО и Медеу-Шымбулак",– рассказали в пресс-службе акимата Алматы.

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