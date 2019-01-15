В Астане полиция забрала авто на штрафстоянку из-за "тонировки". Что нужно делать водителю

Юрист объяснил, как следуют действовать водителю, если ему кажется, что его автомобиль остановили и забрали незаконно из-за тонировки.

Более 150 тысяч просмотров за две недели в сети собрал ролик автовладельца из Астаны, чью машину забрали на штрафстоянку из-за заводской тонировки бокового стекла. Юрист Станислав Лопатин объяснил, кто прав в этой ситуации, сообщает Zakon.kz.

Для начала подробнее разберем, что происходит в видео. Автомобиль остановил сотрудник полиции, которому показалось, что боковое стекло со стороны водителя имеет тонировку, не соответствующую принятым госстандартам. Владелец машины продемонстрировал штамп с ГОСТом на стекле, дополнительно сообщил, что замена была вынужденной мерой, так как оригинальную запчасть ему разбили. Подоспевший к этому времени напарник сотрудника дорожной полиции оформил электронный штраф по статье "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств". Административная статья подразумевает, что имущество водителя будет размещено на штрафстоянке. Почти все время 20-минутной записи водитель просил предоставить ему государственного защитника, положенного ему по закону. Однако его проинформировали, что адвокат будет только в суде. При этом на автовладельца без его ознакомления, подписи и согласия с выписанным штрафом, попросили покинуть автомобиль. Протокол был составлен в присутствии понятых.

Юрист разобрался, кто был прав в данной ситуации, а также разъяснил, какими правилами следует оперировать водителю в подобных случаях.

"Полагаю, что в данной ситуации не правы сотрудники полиции, при условии, что стекло водителя действительно соответствует необходимым требованиям. Во-первых, существует утвержденный правительством перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (Пункт 4 раздела 7 перечня запрещает наклеивать на ветровые и передние боковые стекла прозрачные цветные пленки или наносить на них покрытия). То есть этот запрет не распространяется на стекла без пленок, которые имеют установленную изготовителем степень прозрачности ("заводских стекол"). Для этих так называемых, "заводских стекол" существуют свои требования. В Казахстане они регламентируются межгосударственным стандартом ГОСТ 32565-2013 - по нему светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя спереди и сзади должно быть не менее 70%", - рассказал Станислав Лопатин.

Юрист пояснил, что при несоответствии стекла этим требованиям, водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа по той же статье, по которой предусмотрена ответственность наклейки и покрытия на стеклах - штраф 5 МРП. Однако установить соответствует ли конкретное стекло в случае с нашим водителем требованиям стандарта может только соответствующая техническая экспертиза, которая должна быть назначена при рассмотрении дела.

"Во-вторых, составление протокола сотрудниками полиции по части 7 статьи 590 КоАП РК является неправомерным. Статья предусматривает ответственность за управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения. Согласно пункту 17 Раздела 7 перечня неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, переоборудованием является изменение конструкции, то есть исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией транспортного средства составных частей и предметов оборудования, влияющих на безопасность дорожного движения. Так как боковое стекло предусмотрено конструкцией автомобиля, то его замена на другое не является переоборудованием. Аналогичная позиция изложена в СТ РК 1418-2014 "Автомототранспортные средства. Внесение изменений в конструкцию. Общие положения и технические требования", - добавил он.

Юрист Станислав Лопатин - директор юридической фирмы "Suleiman&Partners", управляющий партнер Казахстанской лиги юристов, член палаты юридических консультантов "YUR OTAN", эксперт социальной акции "Народный юрист". Специализируется на судебной защите и представлению интересов юридических лиц по экономическим спорам.

Контакты: +7 707 607 4847; ceo@suleimanpartners.com; Кажымукана, 86, БЦ "Алматау", 6 этаж.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!